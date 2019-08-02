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國立大學校長遴選辦法二度修正　獨董應揭露、校務會議可解散遴委會

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲教育部二度辦理「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」修正草案，已在8月1日修正發布該辦法。（圖／記者季相儒攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部檢討過去部分國立大學校長遴選過程發生的爭議，二度辦理「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」修正草案的預告作業及必要的法制程序後，已在8月1日修正發布該辦法。

教育部表示，修正後的校長遴選辦法，已明定校長候選人及遴委會委員應自行揭露事項，另遴委會委員與候選人間除有特定親屬關係、論文指導之師生關係或同一營利事業董監事關係應予解除職務外，兩者間有其他關係是否影響遴選的公正性，則由遴委會討論議定。

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教育部進一步指出，又因遴委會委員專長領域各不相同，為協助遴委會進行候選人遴選表件資訊揭露及資格初審等事項，因此要求學校應組成工作小組。另為期慎重，也明定遴委會審核候選人資格、作成是否解除委員職務或迴避等重要決議，均應單獨列案並以無記名投票進行。

教育部也指出，若遴委會本身的組成或運作發生爭議時，在缺乏明確規範的狀況下，可能導致處於遲滯不前的僵局。修正後的辦法明定，校長就任前之遴選爭議，遴委會應於3個月內作成決議確實處理之；校長就任後，因遴委會已經解散，則由教育部處理。但如發生遴委會無正當理由怠於執行任務，或未於期限內確實處理遴選爭議，基於學校組成遴委會及大學自主之精神，在學校校務會議代表3分之1以上提案，經開會討論後有出席代表2分之1以上同意，遴委會就須解散；而學校必須在解散後的2個月內重組遴委會，以此機制來處理遴選過程可能產生的「當機」現象。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲新版辦法中也規定，國立大學校長就任後之爭議，由教育部處理。（圖／記者崔至雲攝）

此外，本次校長遴選辦法新增同一人連續受聘擔任同一學校之遴委會委員，以一次為限，但修正前已擔任次數不列入計算之規定，以期讓遴委會能有更開闊多元的視野進行選才。同時，為促進公正遴選的精神，也賦予遴委會委員及教育部在遇有偏頗之虞情事時，得促請遴委會進行討論決定，同時明確規範如有解除職務的委員未解除職務而參與遴選決議時，會造成無效決議的法律效果。

教育部也強調，此次除了校長遴選辦法的修正發布外，在維持現行教育人員任用條例擴大延攬多元人才之立法意旨下，為期校長資格的規範及審認符合適當法位階的要求，並建立明確的審認機制，配套修正教育人員任用條例施行細則增列第13條之1，明定「相當教授或相當副教授之教學、學術研究工作」範圍及資格條件。而對於遴委會在審核候選人，涉及相當教授或副教授教學及學術成就時，應送該專業領域校外學者專家本於「低階不高審」原則提供參考意見，以為周妥。
 

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關鍵字：大學,校長遴選,獨董,校務會議,遴委會

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