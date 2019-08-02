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上廁所回來電影院瞬間滿座　通靈港女掃一眼轉頭離開

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▲▼電影院、看電影（圖／達志影像／美聯社）

▲有陰陽眼的香港作家陶貓貓，她在個人靈異奇談新作中提到，電影院是最多鬼靈的地方。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者洪菱鞠／台北報導

說起「阿飄」的靈異世界，總讓人覺得好奇，但又不免感到害怕，而在迎來農曆七月鬼門開的敏感時節，時報出版應景推出香港作家陶貓貓的靈異奇談新作《見鬼之後：通靈港女陰陽眼實錄與靈譯告白》，書中完整記述她從5歲開始至今的陰陽眼實錄，從對陰陽眼感到害怕、抗拒，到逐漸了解、釋懷、坦然面對，讓讀者可以進一步理解生前死後的新視界。

●精選書摘

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如果問我香港那個場所最多鬼靈，我會答案會是電影院。

以前並不察覺，因為少看電影，但自從認識紀陶老師之後，又要跟他主持花冧網台的節目〈電影誘讀〉，所以入場次數多了，一部電影看兩丶三次是等閒之事。電影院給人的感覺一就是凍，二是黑，這都是撞鬼的二個重要因素。

而因為工作關係，我多數都會在入場人數最少的下午去看電影，坐位任選，如我媽說：躺著看也可以。

在油麻地的某電影中心。因遲了入場，我在黑暗中低頭吃著美味的熱狗，霎時眼見一對女性的腳站在我旁邊，我下意識知道有人坐我隔壁位置，於是我把身子移動一下讓她進去。之後我就專心看電影，直到散埸，戲院開燈……我隔壁是空的。

也在油麻地的某電影中心。坐我前兩行的觀眾不知道是否電影的情節沉悶，他左搖右擺不止，頭部還伸高降低，令我生厭，不喜歡就離開，何必騷擾其他觀眾！於是我拿起幾顆爆米花丟去他的頭。第一次他沒有反應，而且還動得比早前厲害，我氣上心頭，拿多一點爆米花丟向他的頭，這次他有反應了，他整個頭過來──我意思是只有他的頭180度轉過來，身體卻沒有動！我嚇得要死，馬上換去較遠位置。散場，開燈，那座位根本沒有人。

尖沙嘴某商場內的電影院。電影情節實在太沉悶， 我不小心睡著了，醒著赫然發現前面一行坐滿了人。我心知道是什麼事，但仍想證實一下，於是我用手指輕輕點一下前面觀眾的頭，不出我所料，我的手指直穿入那人的頭！ 我馬上跑到較前的座位。沒錯，散場開燈，整行也沒有人。

尖沙嘴港鐵站上蓋某電影院。我是看早場，電影看到一半，我的肚子有點不舒服，所以離座去洗手間。事後我再返回院內，發現「全院滿座」，我想也不想轉身即走。因為我去洗手間前明明只有十多人，怎會短短十多分鐘就坐滿人？

尖沙嘴近碼頭的某電影院。電影情節令到我悶出鳥來，我決定出去外面抽一根菸。當我再返回院內，門口的査票員放大眼睛看著我：「小姐，我剛才讓妳入場，妳從哪裡出去外面的？」── 那表示他見到另一個我先進了場。我聽完轉頭就跑了哪還入場？

旺角西洋菜街某電影院。這電影院很麻煩，入場散場都要走樓梯。電影情節我真的悶到頂不住，我決定離開。我走下樓時納悶著……為什麼走了那麼久還未到地面？我越走越慌，心中唸起「鞍馬山千手觀世音菩薩和讚」來，不消十秒我已經到達地面！此電影院正式列入我的黑名單。

旺角港鐵站上蓋某商場內的電影院。有一個女子不停在座位出出進進，我就不停要移動身體讓她進出。我已發出不滿的聲音，可是她卻毫無感覺。散場開燈坐我隔壁的是一位男士，根本沒有女人！ 但我入場時明明見到一男一女坐我隔壁！

我還遇過：
‧去洗手間推過所有門，明明每一扇門都上了鎖，因為推不開，於是我外面排隊，排了十多分鐘沒有動靜，有一位女士進去，卻輕輕一推就可以把門推開。
‧去完洗手間出來，明明進去三廳，卻發現鬼掩眼，跑去了五廳。
‧被靈體要求我交換座位。
‧被靈體駡我霸佔了它的座位。
‧被靈體投訴我的手提袋霸佔了它的座位。
‧被靈體駡我吃爆米花的聲音太吵……

其實還有很多奇奇怪怪的事， 有機會再寫出來。

《見鬼之後：通靈港女陰陽眼實錄與靈譯告白》（圖／時報出版提供）

★本圖、文經時報出版授權，摘自《 見鬼之後：通靈港女陰陽眼實錄與靈譯告白 》

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關鍵字：鬼月,靈異,阿飄,電影院,見鬼,陰陽眼

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