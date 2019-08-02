善用「我的餐盤」　讓健康外食好簡單

▲外食時民眾只要依照「我的餐盤」6口訣聰明吃，並搭配「我的餐盤擺置圖像」，即可輕易達到餐餐吃好又吃飽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛生福利部國民健康署設計的「我的餐盤」，將食物分成六大類，各類食物提供人體不同的必需營養素，缺一不可，外食時民眾只要依照「我的餐盤」6口訣聰明吃，並搭配「我的餐盤擺置圖像」，即可輕易達到餐餐吃好又吃飽。

台南市衛生局指出，聰明口訣如下: 每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

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另外，衛生福利部國民健康署建議成人每日食鹽總攝取量不超過6公克（鈉不超過2400毫克），但外食普遍都有鹽份攝取過量的疑慮，無形中造成鈉的攝取量偏高，長期下來，容易引起高血壓、動脈硬化、心血管疾病、中風、胃癌、骨質疏鬆、水腫等疾病，所以除了參考「我的餐盤」分配每餐的飲食份量，在鹽份攝取方面，可運用多吃新鮮食物、少吃加工食品（如：麵線、油麵、白吐司、蘇打餅干、蜜餞、罐頭製品）、減少挑選鹽（鈉）含量較高的食品、用餐時少用調味料（如：沙茶醬、蠔油、醬油、豆瓣醬、蕃茄醬)，購買食品前先閱讀營養標示的鈉含量等小技巧以達到減鹽的目的！

現代人生活步調快，外食族也越來越多，許多民眾為了避免煮飯的麻煩，喜歡在外購買餐點，不過外食常有太油、太鹹的問題，加上如果沒有正確拿捏各類食物的份量，很容易營養不均衡。

衛生局呼籲民眾可將「我的餐盤」及減鹽等技巧融入日常生活，外食時就能正確選擇食物種類及份量，攝取足夠的營養，輕鬆達到營養均衡並擁有健康！