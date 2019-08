快訊／東南亞國協會議舉辦中！曼谷街頭3地連環爆　2人受傷送醫

記者張方瑀/綜合報導

根據《路透社》報導指出,泰國曼谷在當地時間2日上午發生爆炸意外,當地媒體指出,爆炸地點接近地鐵鐘那席站(BTS-Chong Nonsi),且至少同時有3個地方同時爆炸,不過威力皆不大,目前有2名路面清潔工受傷送醫。泰國警方正在進行進一步調查。

泰國是今年東協輪值主席國,東南亞國家協會外長會議(ASEAN Foreign Ministers' Meeting)31日在曼谷登場,8月1日至2日將有東協區域論壇(ASEAN Regional Forum)、東協加三外長會議(ASEAN Plus Three Foreign Ministers’Meeting)以及東亞峰會(East Asia Summit)等會議。

BREAKING: Explosion in #Bangkok this morning. This is a developing story. https://t.co/9p9zmFk87b