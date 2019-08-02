快訊／東南亞國協會議舉辦中！曼谷街頭3地連環爆　2人受傷送醫

記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導指出，泰國曼谷在當地時間2日上午發生爆炸意外，當地媒體指出，爆炸地點接近地鐵鐘那席站（BTS-Chong Nonsi），且至少同時有3個地方同時爆炸，不過威力皆不大，目前有2名路面清潔工受傷送醫。泰國警方正在進行進一步調查。

泰國是今年東協輪值主席國，東南亞國家協會外長會議（ASEAN Foreign Ministers' Meeting）31日在曼谷登場，8月1日至2日將有東協區域論壇（ASEAN Regional Forum）、東協加三外長會議（ASEAN Plus Three Foreign Ministers’Meeting）以及東亞峰會（East Asia Summit）等會議。