解鎖秘密任務就送你去旅行　邊玩邊賺旅費熱血NOW一波！

▲電玩女神解婕翎成功完成嗨咖挑戰，不僅帶回整箱戰利品，旅費還有人幫買單，這麼好康的任務，你準備好接招了嗎？（影／取自YouTube，若遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

暑假是旅遊旺季，年輕人行程滿滿到處玩，一團比一團還要high，品牌活動各出奇招，比創意、比熱血、比搞怪，AT美國旅行者舉辦了今夏最炸的品牌活動，祭出解鎖秘密任務的挑戰，而且真的會幫你的行程買單。電玩女神解婕翎先來試水溫，不僅成功完成挑戰任務，還拍出她YouTuber生涯中最熱血的一部片，充滿冒險精神的嗨咖絕對不能錯過這個千載難逢的好機會。

對現代人來說，旅行已不僅是帶回紀念品，而且要帶回全新的自己。響應這個概念，American Tourister美國旅行者以「Travel Brings Back A New You」為主軸，鼓勵新世代年輕人在旅程中製造屬於自己的回憶，希望大家透過旅行盡情探索，體會到旅途中的每分每刻才是最難忘的紀念品。這個暑假更舉辦了「嗨咖NOW一波」活動，只要在活動期間完成指定任務，交通費便由AT幫你買單，完成熱血夢想！這咖，讓你嗨得不一樣！>>活動網站

▲活動網頁示意圖。（圖／翻攝自活動網頁）



欲挑戰者需先至活動網頁玩拉霸機，解鎖自己的嗨咖任務，任務包含「時間、地點、和誰、做什麼」，同事忍不住也玩了一次，竟然抽到要在「中午12:30的曼谷公園，和3個青少年網襪套頭拍美照」，也太嗨了吧！分享至FB還送官網實體都可用的200元折價券，配上新品Trigard行李箱88折優惠，還可獲得迷你盥洗包（價值$590），快帶上AT行李箱暑假衝一波！（官方網站）

▲解婕翎決定接下嗨咖任務，今年夏天熱血一波！（圖／翻攝自影片，American Tourister美國旅行者提供，下同）

品牌此次也邀請到嗨咖解婕翎，率先完成挑戰。在電視節目上形象熱血的婕翎，收到挑戰書也是廢話不多說，執行拉霸機，抽到「在白天的東京秋葉原，和背包包的人比賽誰是好運咖」，排除萬難，帶上小幫手Sandy，說走就走！

抵達東京秋葉原後，為了要在太陽下山之前找到指定的挑戰者完成任務，兩人馬不停蹄開始本次的挑戰，婕翎與Sandy在秋葉原街頭開啟任務雷達，尋找指定的「背著包包的路人」，最後果然順利在天黑前找到一位挑戰者進行PK。

▲▼不只順利完成任務還贏回超多禮物，成功完成挑戰！

這次帶著AT美國旅行者Trigard行李箱出國執行挑戰任務的婕翎與Sandy，只用了不到24小時就完成好運PK，一天日本來回超熱血！除了超high的兩人勇於接受嗨咖任務、說走就走，AT美國旅行者Trigard行李箱也是功臣之一，外觀搶眼的跳色設計完全襯托出這次的熱血氛圍，360度雙輪設計不僅方便拖拉，在不同材質跟地形的路面上行走也不會卡卡，從機場到飯店再到秋葉原，一路順暢。

行李箱最重要的就是置物空間設計，Trigard的特色為置物空間採4：6一深一淺的設計，可以完美收納所有的一番賞禮品，3點式TSA海關密碼鎖，安全守護辛苦得來的戰利品。

具有冒險精神的網友，看到這裡是不是已經忍不住要跟著NOW一波了呢？即日起至8月15日，只要到活動網頁參加活動，並且帶著AT美國旅行者行李箱完成任務，就有機會讓AT美國旅行者幫你買單交通費，快上網解鎖你的祕密任務！

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