台師大首創「偏鄉教育學分學程」　3周後8成國中生愛上英文

▲台師大首創「偏鄉教育學分學程」。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

國立台灣師範大學整合校內資源，與在地社群齊力，首創專為偏遠地區中小學規劃的「PASSION偏鄉優質教育學分學程」，進行系統性課程及搭配完整教材教法。38位大學生，在暑假中發揮所學，輔導71位花蓮偏鄉國中生，學生的國、英、數等基礎科目3週內突飛猛進，變得更有自信，未來9月開學後，還將透過遠距教學上課，提升自我教學專業知能與素養。

花東偏鄉地區教學及行政人力負擔重，以致教師流動高，加上地處偏遠及經濟考量，課外輔導資源不易取得，也因此偏鄉學區內國中會考學生待加強比例遠超過非偏鄉學區。台師大對此首創全國第一個專為偏遠地區中小學規劃的偏鄉教育學分學程，以系統性課程規畫並搭配完整教材教法，培養有志從事偏鄉教育的大學生，以提供偏鄉學子暑期及學期間課後輔導課程。

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▲台師大學生到偏鄉教學後，許多偏鄉學生課業都有明顯進步。（圖／台師大提供）

「PASSION偏鄉優質教育學分學程」從107學年度正式開辦，該學程共12學分，必修學分包括針對低成就學生所需的評量與教學方法、暑期偏鄉實習、以及面對面(face-to-face)教學結束後所需之遠距教學能力與實習課程。台師大指出，整體課程目的不僅期許修業生能藉由學程，培養偏鄉教育專業能力及使命感；更希望透過PASSION的專業規劃，達到結合面對面(face-to-face)和遠距教學遞送優良師資和高品質教學到偏鄉的目標。

台師大說明，該課程從去年9月開始在師大推動，參與修課的學生有台師大、台大、台科大共44名學生。經過一年的課程訓練之後，今年暑期有38位大學生參與和花蓮4所國中(三民、玉東、富北、美崙)合作推動的偏鄉實習課程。修業生運用PASSION國中小課程銜接教學配套，統一各班教學進度及教學內容，以小班制的方式為71位今年九月要進入國一的偏鄉學生進行授課。

▲台師大整合校內資源，與在地社群齊力，首創專為偏遠地區中小學規劃的「PASSION偏鄉優質教育學分學程」。（圖／台師大提供）

台師大說明，經過大學生到偏鄉教學後，許多偏鄉學生課業都有明顯進步，以英文科為例，前後測都參與的學生共50位，測驗範圍為國小學習內容，包括字母、拼音、字彙和句型4個大題，前後測均屬同一範圍，題目不同但難度一致。測驗結果顯示學生平均分數由前測84.58分進步到91.66分，其中令人雀躍的是，前測屬學習低成就的7名學生，原本平均分數54.29分，經過三周課程後，平均進步到77.57分。

台師大最後也說，在課程結束後，發問卷請學生填寫，問卷顯示，近8成學生表示喜歡暑期英文課程，近7成學生喜歡暑期數學課程，另有7成5的學生認為暑期閱讀課程有助於提升他們的閱讀能力。這些學習表現除有助於學生提升自信心外，也有助於日後學生在國小與國中課程的銜接。