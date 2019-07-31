　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台師大首創「偏鄉教育學分學程」　3周後8成國中生愛上英文

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 上課,偏鄉,台師大首創「偏鄉教育學分學程」 。（圖／台師大提供）

▲台師大首創「偏鄉教育學分學程」。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

國立台灣師範大學整合校內資源，與在地社群齊力，首創專為偏遠地區中小學規劃的「PASSION偏鄉優質教育學分學程」，進行系統性課程及搭配完整教材教法。38位大學生，在暑假中發揮所學，輔導71位花蓮偏鄉國中生，學生的國、英、數等基礎科目3週內突飛猛進，變得更有自信，未來9月開學後，還將透過遠距教學上課，提升自我教學專業知能與素養。

花東偏鄉地區教學及行政人力負擔重，以致教師流動高，加上地處偏遠及經濟考量，課外輔導資源不易取得，也因此偏鄉學區內國中會考學生待加強比例遠超過非偏鄉學區。台師大對此首創全國第一個專為偏遠地區中小學規劃的偏鄉教育學分學程，以系統性課程規畫並搭配完整教材教法，培養有志從事偏鄉教育的大學生，以提供偏鄉學子暑期及學期間課後輔導課程。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 上課,偏鄉,台師大首創「偏鄉教育學分學程」 。（圖／台師大提供）

▲台師大學生到偏鄉教學後，許多偏鄉學生課業都有明顯進步。（圖／台師大提供）

「PASSION偏鄉優質教育學分學程」從107學年度正式開辦，該學程共12學分，必修學分包括針對低成就學生所需的評量與教學方法、暑期偏鄉實習、以及面對面(face-to-face)教學結束後所需之遠距教學能力與實習課程。台師大指出，整體課程目的不僅期許修業生能藉由學程，培養偏鄉教育專業能力及使命感；更希望透過PASSION的專業規劃，達到結合面對面(face-to-face)和遠距教學遞送優良師資和高品質教學到偏鄉的目標。

台師大說明，該課程從去年9月開始在師大推動，參與修課的學生有台師大、台大、台科大共44名學生。經過一年的課程訓練之後，今年暑期有38位大學生參與和花蓮4所國中(三民、玉東、富北、美崙)合作推動的偏鄉實習課程。修業生運用PASSION國中小課程銜接教學配套，統一各班教學進度及教學內容，以小班制的方式為71位今年九月要進入國一的偏鄉學生進行授課。

▲▼ 上課,偏鄉,台師大首創「偏鄉教育學分學程」 。（圖／台師大提供）

▲台師大整合校內資源，與在地社群齊力，首創專為偏遠地區中小學規劃的「PASSION偏鄉優質教育學分學程」。（圖／台師大提供）

台師大說明，經過大學生到偏鄉教學後，許多偏鄉學生課業都有明顯進步，以英文科為例，前後測都參與的學生共50位，測驗範圍為國小學習內容，包括字母、拼音、字彙和句型4個大題，前後測均屬同一範圍，題目不同但難度一致。測驗結果顯示學生平均分數由前測84.58分進步到91.66分，其中令人雀躍的是，前測屬學習低成就的7名學生，原本平均分數54.29分，經過三周課程後，平均進步到77.57分。

台師大最後也說，在課程結束後，發問卷請學生填寫，問卷顯示，近8成學生表示喜歡暑期英文課程，近7成學生喜歡暑期數學課程，另有7成5的學生認為暑期閱讀課程有助於提升他們的閱讀能力。這些學習表現除有助於學生提升自信心外，也有助於日後學生在國小與國中課程的銜接。

ET快訊
涉浮報助理費！國民黨「高雄最年輕正妹議員」30萬交保　主任聲
宋仲基離婚「下場超慘」！宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失
思薇爾泳裝驚爆倒閉！他曝「員工集體討薪水」　居民：有人來搬貨
癌夫控「13年沒滾過床」想離婚　老婆一段話感動法官結局大逆轉

關鍵字：台師,偏鄉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郵輪商機夯！基隆港旅運商業大樓第4季招商　初步投資95億元

帶「哈尼」吃高檔甜點、喝紅酒　嘉楠風華酒店迎七夕

台師大首創「偏鄉教育學分學程」　3周後8成國中生愛上英文

慘遭大火包圍、被山老鼠不停開槍　巡山員苦命守護台灣

公幼不足、代理師占60％　教團籲教育部公共化幼兒園要到位

新北市河海音樂季雙主場狂掀搖滾浪潮！樂迷聽好聽滿激盪感官新震撼

男友失蹤20小時...她等到崩潰！現身說「OO太像」超瞎理由　網暴怒：鬼才信

巡山員每人管50個大安森林公園...月薪2萬8↓　陳吉仲：國家對不起他們

畢業歌發表會華麗卡司曝光！林宥嘉、周興哲、高爾宣接力演唱

影／流水席只看這道？賓客秒吞：誰打包我打誰！　老饕說「辦桌必備5道菜」

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

郵輪商機夯！基隆港旅運商業大樓第4季招商　初步投資95億元

帶「哈尼」吃高檔甜點、喝紅酒　嘉楠風華酒店迎七夕

台師大首創「偏鄉教育學分學程」　3周後8成國中生愛上英文

慘遭大火包圍、被山老鼠不停開槍　巡山員苦命守護台灣

公幼不足、代理師占60％　教團籲教育部公共化幼兒園要到位

新北市河海音樂季雙主場狂掀搖滾浪潮！樂迷聽好聽滿激盪感官新震撼

男友失蹤20小時...她等到崩潰！現身說「OO太像」超瞎理由　網暴怒：鬼才信

巡山員每人管50個大安森林公園...月薪2萬8↓　陳吉仲：國家對不起他們

畢業歌發表會華麗卡司曝光！林宥嘉、周興哲、高爾宣接力演唱

影／流水席只看這道？賓客秒吞：誰打包我打誰！　老饕說「辦桌必備5道菜」

活活氣死地主！商總賴正鎰批稅制不公　搞死房市

法官林孟皇／從邱和順案看訴訟延宕　政府該被課責

投宿遭拒竟嗆「我通緝犯啦！」　 花蓮銀樓搶犯態度囂張露餡被逮

每年近萬人死於肺癌！專家揭「6大致病兇手」：8成都是它害的

擦防曬皮膚悶又黏！醫點出「關鍵原因」...你的防曬好推嗎？

國民黨恐「抽韓換X」？　徐永明：郭台銘等待機會「換郭來」

妻出差不在家！男偷玩交友軟體　配對結果竟跑出老婆大頭照

板橋縱火案逮1嫌！騎樓9機車燒成廢鐵　同路段曾有博士縱火狂

中職／史努比與查理布朗為富邦開球　再送限量史努比公仔

涉浮報助理費！國民黨「高雄最年輕正妹議員」鄭安秝30萬交保　主任聲押

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

外送員送餐一時錯亂「一轉身笑翻..

吃屎哥「血便」就醫…醫曝傷勢情..

7號颱「薇帕」最快周三生成！周..

「薇帕颱風」最快白天生成晚起變..

7號颱「薇帕」生成！周四起午後..

賴忠瑋：颱風下周可能大量生成提..

開車到一半！他見雨刷上夾這顆險..

比基尼女　蘭嶼人：褻瀆神聖祭場

台灣虎航全航線「回程價50元」..

飛機窗口下「神秘半圓按鈕」　曝..

流水席只看這道？賓客秒吞：誰打..

這12種紙「混入回收」大錯特錯..

脖子種成草莓園　網驚：別玩命！

神明劍滑落開鞘！7天後悲劇靈驗

更多熱門

相關新聞

嘉大植物經濟助偏鄉小校

嘉義大學與財團法人懷恩社會褔利慈善事業基金會於30日在嘉義縣東石國小舉辦山海希望工程計畫成果發表會，嘉大校長艾群更率領師生團隊攜手東石國小及黎明國小師生，以靜態成果展示，結合動態成果報告，展現校園實務香草栽種區、香草園藝植物運用、精油萃取等豐碩成果。

台水斥資千萬汰換台南玉井水管

慈善路跑報名費全額捐7/15起報名

行動廚房照顧偏鄉　化解獨食的孤單與憂鬱

超洗腦！ rice dumplin的饒舌神曲

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

周刊爆「私菸深喉嚨」身分　黃國昌：可笑又白痴

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面