「比基尼辣妹」蘭嶼海邊戲水　當地人PO網：褻瀆神聖的飛魚祭場

▲比基尼辣妹在蘭嶼海邊戲水，當地人PO網：「褻瀆神聖的飛魚祭場。」（圖／翻攝自蘭嶼大曉事）

記者趙蔡州／綜合報導

蘭嶼日前有女性遊客穿比基尼環島，走到停放拼板舟的沙灘旁戲水，但這些行為卻有當地人覺得相當不妥。一名當地的網友發文說「不尊重當地風俗民情」，「你們當蘭嶼是墾丁嗎？」等語。文章曝光立刻引發網友熱烈討論，有人覺得應該尊重當地風俗；但也有人認為「沒那麼嚴重吧」。

原PO在臉書「台東大小事」、「蘭嶼大曉事」等社團發文，並且上傳1名女遊客身穿比基尼，出現在港口及停泊拼板舟的灘頭旁的照片。原PO也留言，「你們當蘭嶼是墾丁嗎，隨便穿著比基尼環島遊，還毫無顧忌的在部落灘頭穿曝露的泳裝恣意妄為」、「簡直褻瀆我們神聖的傳統飛魚祭場公共灘頭。」

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原PO說：「蘭嶼人的文化習俗雖然沒有保守到食古不化的地步，但也非開放到可以接受你們穿著曝露的趴趴走」、「你們穿的比基尼在蘭嶼人的視覺角度，就是個三角內褲，懂嗎」、「麻煩請你們尊重蘭嶼當地的風俗民情，做個能入境隨俗的好遊客不行嗎？」

▲原PO在臉書「台東大小事」、「蘭嶼大曉事」等社團發文。（圖／翻攝自蘭嶼大曉事）

文章分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人認為網友說的對，「希望遊客尊重原住民的文化」、「應該要立個告示牌吧，不然誰知道這個風俗」、「蘭嶼有專門戲水區，不要去傳統領域的祭祀場所，這是尊重吧」。但也有人說，「沒有這麼嚴重吧」、「其實很多人根本不知道這樣的文化」、「可多加宣導，不必PO網公審。」

根據《中央社》報導，蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧表示，因為島內的居民比較多老人家，風俗還是比較偏向保守，比較無法接受女孩子穿比基尼趴趴走，如果在海邊、浮潛區是無所謂，但若是在街上、早餐店、港區、停泊拼板舟的灘頭等地，可能就不適合穿比基尼，呼籲民宿業者可以幫忙宣導。