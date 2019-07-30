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男連環車禍雙腿截斷拔管亡　關鍵廂型車曝光！落跑駕駛「找到了」

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▲▼ 朴子交流道發生嚴重車禍，四車連環撞四名傷者送醫，當中一人現場雙腳斷肢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲朴子交流道發生4車連環撞，4名傷者送醫，1名傷者現場雙腳斷肢後，家屬放棄急救回家拔管。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣82號東西向快速道路東向9K+500朴子新寮段，28日晚間7時許發生嚴重車禍，3輛自小客車與1輛小貨卡連環追撞，當中小貨卡37歲謝姓男駕駛因撞擊力道過大，雙腳被變形的車身截斷，人更因此被拋飛出車外，緊急送醫後原期待傷勢穩定後進行接肢手術，但後來卻因為血壓不穩，且生命跡象薄弱，家屬最後放棄急救，讓傷者回家拔管。但由於該車禍過程，有民眾指出看見藍色廂型車疑似錯過交流道，突然緊急剎車，才導致4車連環撞，警方隨即以車籍資料追查該車輛50歲施姓車主到案說明。

▲▼民眾拍下造成日前朴子交流道連環車禍關鍵肇事車輛。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾拍下造成日前朴子交流道連環車禍關鍵肇事車輛。（圖／記者翁伊森翻攝）

該起車禍發生在28日晚間7時許，民眾目擊指出，看見一藍色廂型車疑似錯過交流道緊急踩煞車，卻造成跟在後方37歲謝姓傷者駕駛的小貨車失控打滑撞上內側護欄後，車子拋錨在路中央，卻又被隨後3台自小客車撞上，小貨車當場車頭凹陷、粉碎，零件散落一地，車頭、車台更因力道過大撞成兩截，謝姓駕駛也被變形車體截斷，雙腳拋飛出30公尺車外。警消到場時除立即協助傷患送醫，更急忙幫謝男尋找斷肢，同步送往長庚醫院搶救。

▲▼ 朴子交流道發生嚴重車禍，四車連環撞四名傷者送醫，當中一人現場雙腳斷肢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲朴子交流道嚴重車禍，謝姓駕駛所開的小貨車，車頭、車台斷開。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方調查指出，車禍發生當下，有目擊民眾看見該廂型車隨即開離現場，因此追上去質問廂型車施姓駕駛，孰料施男完全不回應，還堅持將車子開離現場。

由於現場民眾諸多舉證，警方將廂型車施姓駕駛列案件關係人，嘉義檢方初步釐清案件後，且傷者家屬堅持提告，因此通知施姓廂型車駕駛務必到案說明，否則不排除拘提到案說明。警方已連絡家住新北市廂型車施姓駕駛，並通知他近日內到案說明，釐清肇事責任。

▲▼ 朴子交流道發生嚴重車禍，四車連環撞四名傷者送醫，當中一人現場雙腳斷肢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲朴子交流道日前嚴重車禍，四車連環撞。（圖／記者翁伊森翻攝）

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關鍵字：連環車禍,朴子交流道,嘉義

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