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快訊／民雄交流道連環車禍　女下車理論遭撞送醫無呼吸心跳

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▲▼ 民雄交流道口連環車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 民雄交流道連環車禍，一女子倒臥車道上，消防人員到場協助緊急送醫，但女子已無呼吸心跳。警方現場緊急處理事故，釐清肇事原因。（圖／李文榮提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國道一號中山高速公路北上258公里民雄交流道匝道口，24日晚間9時許發生連環車禍，嘉縣消防局獲報後緊急派出救護車趕抵現場，現場只見一名年輕女性躺在路上，已失去生命跡象，隨後由水上消防隊救護車緊急送往嘉義基督教醫院，詳細事故原因正由國道警察釐清調查中。

▲▼ 民雄交流道口連環車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 民雄交流道連環車禍，造成車況些微堵塞。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局24日晚間8時59分接獲民眾通報指稱，中山高民雄交流道口北上路段發生車輛追撞，隨即通報水上、新港兩分隊救護車前往救護，水上分隊率先於9時17分抵達，並將已失去呼吸心跳傷者送往嘉義基督教醫院急救。

由於救護人員到場時發現車輛停放在路面上，但女子躺臥車道上已無生命跡象，立即協助急救送醫。

據了解，31歲駕駛黑色賓士車女駕駛疑似與後方休旅車發生車禍，下車理論時因站在車道上，不慎被另一台寶馬車輛撞上，人瞬間彈飛躺在車道上，由於頭部受到嚴重撞擊，救難人員趕抵現場時她已無呼吸心跳，轉送過程中仍持續急救，並送往嘉義基督教醫院。

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關鍵字：民雄交流道,連環車禍

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