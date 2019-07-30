台版撒哈拉美景在桃園　草漯沙丘地景公園動工

▲市長鄭文燦表示，草漯沙丘地景公園劃設面積達710公頃。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

被喻為台版撒哈拉美景的桃園「草漯沙丘」，市府以生態工法保存地景風貌，擬訂「地景保育」、「地景旅遊」、「環境教育」及「社區參與」四大發展目標，30日於草漯沙丘進行第一期新設工程動土，期盼結合運動、串聯生態亮點，保存美麗的海岸生態，打造成為桃園沿海觀音與大園區環境教育優質場所。

▲海管處長林立昌表示，草漯沙丘地景公園第一期經費1,013萬元。（圖／市政府提供）



出席活動的市長鄭文燦指出，桃園沿海生態有許厝港溼地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等四大亮點，其中草漯沙丘成型於強勁的東北季風、南風吹至陸地的漂沙堆積，沙丘群北起大園區老街溪口，南至觀音區大堀溪口，呈東北—西南走向，沙灘區形成美麗的沙丘地形，陸地區則有耐鹽、防風的植物，形成海岸生態林。

▲▼草漯沙丘被喻為台版撒哈拉美景。（圖／市政府提供）

草漯沙丘地景公園新設工程分為兩期施作，第一期為大園區潮音北路的地景公園新設工程，工程經費1,013萬元，園區設施包括：觀景平台、休憩座椅、木質廣場、漂流木入口意象、遊客停車場以及在現有防風林步道兩側引導牌及導覽牌等；第二座沙丘地景公園將設於觀音區忠孝路，預計明（2020）年底前完工，市府將逐步推動相關工程，打造草漯沙丘地景公園成為情侶、親子及遊客最愛的拍照景點之一。

▲草漯沙丘被喻為台版撒哈拉美景。（圖／市政府提供）

草漯沙丘地景公園劃設面積達710公頃，去（2018）年12月已依《文化資產保存法》完成草漯沙丘列冊追蹤，今年5月31日完成草漯沙丘指地定質公園公聽會，將於9月將評估報告送至「桃園市自然地景及自然紀念物審議委員會」進行審議，預計今年12月底前順利公告指定草漯沙丘為自然地景地質公園，市府亦將研擬適當規範和管制措施，今年底前培訓90名海岸生態解說員，提供遊客導覽解說服務，宣導保護海岸生態的觀念。