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台灣警好棒！所長拾獲腰包內有約6萬元　失主環島港男喜出望外

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▲▼李姓港籍男子至派出所認領遺失的霹靂包，確認包包內證件及金錢都完好如初一分不少。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼李姓港籍男子至派出所認領遺失的霹靂包，確認證件及金錢都完好如初一分不少。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣警察好厲害！香港籍李姓男子等三人來台以跑步、騎單車及騎機車接力方式環島旅行，李男在跑步中遺失霹靂腰包，警察在不到一小時內便物歸原主，讓李男有如洗三溫暖，最初心急如焚到最後喜出望外，至派出所領回遺失包包時，一再豎起大拇指，直誇台灣警察好棒棒熱心又厲害！

花蓮縣警察局玉里分局竹田派出所所長鍾岳韓日前擔服值班勤務時，於派出所前台九線道路上，發現一個霹靂包，經打開查看，包包內有港幣與李姓香港居民身份證件，其中港幣金額高達1萬5000元。鍾岳韓研判包包主人應是來台旅遊所遺失，遂立即詢問台九線沿線各派出所有無接獲外籍遊客遺失物品的報案，並告知若有報案協尋，引導至竹田派出所。

▲▼李姓港籍男子至派出所認領遺失的霹靂包，確認包包內證件及金錢都完好如初一分不少。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

約不到一個小時許，李姓男子便慌張的跑到東里派出所報案，請求協尋所遺失的包包，李男表示，其與兩名同伴從香港來台環島旅行，在將包包放在背後跑步時，並未發覺到包包途中已掉落，一路往北走到了東里時才發現包包不見。當下發覺包包遺失非常著急，因內有護照、證件及來台旅費等，若找不回來，後續的旅程根本無法繼續下去，無奈之下，突然發現派出所，便抱著一絲希望進去報案請求協助。

▲▼李姓港籍男子至派出所認領遺失的霹靂包，確認包包內證件及金錢都完好如初一分不少。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

李姓港籍男子重獲包包，金錢失而復得，簡直喜出望外開心與員警合影留念。

在李男開口表明來意之後，值班員警立即表示隔壁竹田派出所有拾獲一個包包，李男子得知後，立刻飛奔至竹田派出所認領，經確認後，包包內證件及金錢完好如初後，李男不斷向警方道謝，並表示台灣的警察太有效率及熱心了，不然後面的旅行將泡湯，返回香港將會很麻煩。

李男也表示，在台灣警察熱心積極協助及高效率之下，讓一行三人在台的旅程，留下難忘的回憶，台灣不只風景美，人美心地善良，有機會還要再來台灣，真的非常謝謝台灣的警察。

分局長呂育騰表示，助人為快樂之本，同仁不管是處理民眾糾紛或是為民服務，都會秉持將心比心真誠的態度處理，如果是我們國人在異鄉遇到困難，也會希望當地警察能給予協助，也呼籲外籍遊客，東西遺失時要盡快至當地派出所報案，許多外籍遊客遺失東西時常因未到派出所報案，事後聯繫到飯店時或相關單位時，卻發現遊客早已離台，就較難物歸原主了。

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