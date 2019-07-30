雲霄飛車最高點俯衝…她遭鳥擊正面襲臉　近11萬網友笑翻：表情太經典！

▲女童坐雲霄飛車被鳥擊，身旁友人嚇壞。（圖／翻攝自Facebook／Nicole Ormiston）

記者林瑩真／綜合外電報導

坐雲霄飛車要擔心什麼呢？澳洲一名女童恐怕從沒想過，自己坐雲霄飛車衝到最高點時，竟然會被一隻朱鷺迎面撞上，讓她尖叫著繼續被雲霄飛車轉得頭暈目眩。

綜合外媒報導，佩姬（Paige）28日前往澳洲黃金海岸最刺激的主題樂園「華納兄弟電影世界」遊玩，決定挑戰號稱南半球最高、最長、最快的超級雲霄飛車，不僅擁有89度的落差，時速最快更達到115公里。誰料，過程中卻出現爆笑意外。

當時雲霄飛車已經衝往最高點，正準備急速俯衝時，突然一隻朱鷺就飛到了佩姬眼前，佩姬完全閃避不了，就這樣正面被朱鷺衝撞，不過佩姬也沒有足夠時間反應，下一秒馬上又被雲霄飛車轉得瘋狂尖叫。

值得慶幸的是，在雲霄飛車最高速的情況下遭遇鳥擊，佩姬並沒有嚴重受傷，只有背上掛著羽毛、右肩則有鳥喙劃過的擦傷。

影片隨後被PO上社群軟體，短短幾天就吸引超過10.9萬次流量及破1000則留言。網友紛紛表示，「我該可憐那隻鳥嘛」、「我的天，我會被那隻鳥嚇到心臟病」、「小女孩的臉哈哈哈哈」、「我要被她朋友的表情笑死」、「這鳥是多笨啊XDDD」。