同娃娃機店偷5次！阿姨速抓百元「角落生物包」走人　她無奈：保夾才490





▲原PO表示，阿姨在同一間娃娃機店已行竊5次。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二館」）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友在臉書公布監視器畫面，一位阿姨將手伸進娃娃機內把「角落生物」手提袋拿走，讓她相當無奈，這已經是阿姨第5次到同一家店行竊，希望她能及時良心發現聯絡台主。網友看完影片後紛紛留言，「這樣也可以」、「超厲害的」、「要是我就立馬警察局了，還警告什麼。」

女網友在臉書社團「爆廢公社二館」po文附影片，畫面中身穿淺藍格子衫、戴黑框眼鏡的一名女子，右手正抓著正常玩夾娃娃機時該抓的控制桿，卻被她用來平衡身體，好能夠伸進左手到機台裡拿出「角落生物」的手提袋。

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原PO說，現在經營娃娃機已經沒多少利潤了，還被這位阿姨一個馬步一個伸手拿走正版包包，「保夾才490元，算佛心台了，真擔心您為了100多元的東西，不小心扭了脖子或是拉傷了手。」她勸這名小偷「您在本場已經行竊五次，真的是不想讓您有前科紀錄，若您良心發現，儘速跟台主聯絡。」

這種偷竊行為看在網友眼裡都覺得很誇張，「有這麼缺嗎」、「阿姨是有沒有這麼想要啊」、「少林功夫，好耶」、「五次了耶…還不處理呀」、「太誇張了」、「這麼狂！有監視器還這樣...」