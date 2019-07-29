Lyft釋出Level 5自動駕駛研發數據庫　內含5.5萬張高畫質3D圖像

▲美國叫車服務公司Lyft上周發布一組自駕車開發數據。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

為了促進無人駕駛的發展，美國叫車服務公司Lyft上周發布一組自駕車開發數據，據該公司說法，該數據庫為同類數據中規模最大的。它以現有的nuScenes格式免費提供，該格式最早由Aptiv開發。

科技網站VentureBeat報導，為加速自駕車的發展，Lyft上周開放一套開放式自動駕駛數據庫。Lyft預計自駕車將重新定義交通的未來，當此一技術完全實現後，有望解鎖無數的社會、環境及經濟效益。「我們的目標是從先進的工業自動駕駛角度促進社會進一步發展，並分享我們對未來機遇的見解。」

該數據庫是由Lyft的Level 5團隊所編寫，該團隊由300多名工程師、應用研究人員、產品經理及營運經理組成，致力於建構自駕車系統以實現乘車共享。自2017年7月成立以來，此團隊以開發了新的3D分割框架、新的車輛效能評估方法，以及使用群眾外包地圖追蹤車輛移動的新技術。

該數據庫不僅涵蓋超過5.5萬張人工審核、分類及標記的3D高畫質圖像，還包含7個車載鏡頭及3個光學雷達，以及一個可供駕駛員使用的平面地圖及囊括超過4000個車道路段、197個人行道、60個停車標誌、54個停車區域、8個減速裝置及11個減速帶的基礎HD空間語義地圖。Lyft指出，這些樣品是從福特Fusion自駕車車隊收集的，該車隊每輛車皆配備一個40波束的車頂激光雷達、40波束的保險槓激光雷達及一個廣角相機、一個長焦相機，而這兩台相機的安裝視角都些微上傾，以便探測交通燈號。

在發布數據庫的同時，Lyft也對有興趣使用該數據庫建立機器學習模型的開發人員發布一向工程挑戰，Lyft將提供2.5萬美元（約新台幣78萬元）現金獎勵，並派出頂級選手參與12月的NeurIPS大會。

其他類似的開源數據庫還包括Mapillary's Vistas街道圖像數據庫、用於移動機器人和自動駕駛研究的KITTI數據集、以及由戴姆勒（Daimler）、克斯普朗克信息學研究所（Max Planck Institute for Informatics）及達姆斯塔德理工大學（TU Darmstadt Visual Inference Group）所開發與維護的Cityscapes數據庫。