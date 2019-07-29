嘉義縣國中小校長佈達交接　7位新任校長投入領導行列

▲嘉義縣108學年度國中小學校長佈達交接典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣108學年度國中小校長佈達交接典禮7月29日在創新學院舉辦，由縣長翁章梁將印信交接給各校校長並頒發聘書，典禮由連任雙溪國小校長侯忠烈帶領全體宣示，新任校長代表則由義竹國中校長蔣佳樺代表致詞。縣長翁章梁在教育處長鄧進權的陪同下蒞臨會場，將印信一一交給各校校長，並監督宣誓就職。嘉義縣今年共有7位校長退休、24位校長連任、17位校長異動，以及7位新任校長，新任校長也將在8月1日履新。

翁章梁表示，今天舉辦新任校長及交接典禮，目的是將教育重要任務轉交。教育是重要工作，期盼每位教育工作者能夠相信「人之初、性本善」，一起為嘉義縣的教育發展努力。也希望未來每位校長，在教育上碰到問題與挫折，能夠前來討論。

此外，共有7位新任校長投入教育領導的行列，翁章梁指出，希望新任校長能懷著謙卑的心情，向前輩們多多請益，為教育投注新的活力，營造溫馨、友善的校園文化，建構樂於學習的教學環境。

對於41位連任異動的校長，翁章梁也期盼，能用豐富的辦學經驗，戮力於教育典範的引領與實踐，讓身處偏鄉的孩子們，猶能培養屬於嘉義囝仔獨特的內涵與能力，展現「創新嘉義、六育共好」的教育目標。

(一)國中部分：

1、布袋國中吳敏男連任、大吉國中邵冰瑩連任、大埔國中小林子欽連任；東榮國中陳義禮留任。

2、昇平國中謝正裕校長遴選至溪口國中、溪口國中簡淑玲校長遴選至大林國中、大林國中歐香吟校長遴選至鹿草國中、鹿草國中鄭志成校長遴選至中埔國中。

3、候用校長蔣佳樺遴選至義竹國中、候用校長陳幸琪遴選至昇平國中。

(二)國小部分：

1、朴子國小林金進校長連任、祥和國小謝彩琴校長連任、雙溪國小侯忠烈校長連任、三江國小陳俊雄校長連任、龍港國小翁雅屏校長連任、永安國小蔡志成校長連任、過溝國小陳淑惠校長連任、好美國小蔡瑞芳校長連任、大崙國小曾南薰校長連任、成功國小陳宇水校長連任、南靖國小曾俊銘校長連任、大有國小林俊榮校長連任、和睦國小陳振興校長連任、和興國小王姿勻校長連任、沄水國小林松潔校長連任、東榮國小鄭秀津校長連任、三和國小蔡明昇校長連任、內埔國小吳春慧校長連任、中和國小黃正發校長連任、民和國小劉秀燕校長連任、茶山國小鄭佩茜校長連任；水上國小蔡淑玲校長留任。

2、排路國小闕菊女慧遴選至下潭國小、下潭國小劉威志校長遴選至布袋國小、布袋國小龍懷成校長遴選至景山國小、景山國小周育賢校長遴選至後塘國小、後塘國小葉炳成校長遴選至鹿草國小、鹿草國小吳宗成校長遴選至安東國小、安東國小賴英杰校長遴選至文昌國小、文昌國小嚴春財遴選至福樂國小、福樂國小蔡鎮名校長遴選至義竹國小、義竹國小林曜輝遴選至同仁國小、貴林國小黃美智校長遴選至復興國小、復興國小李宗洲校長遴選至民雄國小、瑞里國小林諺邦校長遴選至社團國小。

3、候用校長林杏芳遴選至重寮國小、候用校長鄭宏麟遴選至貴林國小、候用校長曹忠成遴選至排路國小、候用校長陳弘宜遴選至瑞里國小、候用校長黃奕仁遴選至新美國小。