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拆尿布驚見5澳元鈔和溫馨小字條　網友嚇：到底是怎麼進去的？

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▲▼尿布。（圖／取自Pixabay）

▲新的一包尿布裡發現意外之財。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者范芷菱／綜合報導

發現意外之財會讓心情變得愉快，但是就要看是在哪裡發現的。澳洲一位媽媽日前在家裡打開一包之前買的尿布時，意外發現裡面居然有一張5元澳幣（約新台幣109元）和一張小紙條，讓她倍感溫馨，並把此段難得的經歷分享到網上。沒想到網友卻點破一個關鍵：到底是如何塞進去的？

據《太陽報》報導，昆士蘭省布里斯本（Brisbane）婦人帕內特（Michelle Patricia Pannet）日前到當地商場買了一包尿布，沒想到周末打開時發現裡面塞有一張5元澳幣的紙鈔和一張小紙條。紙條上寫著：「給發現這個的人，如果你度過了一個陰鬱的一天，我希望可以用這個小驚喜來點亮。把錢拿去買一杯咖啡或者是一張刮刮樂讓自己放鬆一下。請永遠記得自己是一位備受寵愛且非常優秀的人。」

▲尿布裡居然有一張5澳元紙幣（約新台幣109元）和溫馨的小紙條。（圖／翻攝自臉書／Michelle Patricia Pannett）

▲紙條上的溫暖字眼讓媽媽露出笑容。（圖／翻攝自臉書／Michelle Patricia Pannett）

她將這一個意外驚喜分享到臉書，表示原本她還有很多家事要做，但看到這張紙條後，臉上就露出了笑容，「我肯定會去喝咖啡的。」帕內特希望通過這則貼文找到做這件事的陌生人，並感謝他的溫暖的小舉動。

網友看到後也表示「太好了，很高興有人做這樣的事情。一點點善意可以支撐一個人走更長遠的路」、「這絕對是美麗的」、「這真是一個好主意」。儘管有許多人表示感動，但也有網友指出一個讓人毛骨悚然的關鍵，「我第一個想法是『哦，多麼可愛』，然後看到自己新買的尿布，意識到這是密封的」、「我想知道是如何跑進去的」、「包裝明顯被打開過，真讓人感到害怕。」

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關鍵字：尿布,意外之財,驚喜,紐澳要聞

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