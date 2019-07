NBA新賽季戰績預測　勇士拿不到50勝公鹿57勝第1

▲柯瑞領軍的勇士下季將不好走。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

美國博弈公司“Caesars Sportsbook”公佈NBA新球季戰績預測,連續5年闖進總冠軍賽的勇士因為湯普森(Klay Thompson)受傷和杜蘭特(Kevin Durant) 離隊,被預估僅有47勝。全聯盟第1預計將是公鹿,看好奪下57勝。

西區排名前8預測為快艇、爵士、火箭、金塊、湖人、拓荒者、勇士以及馬刺。補進「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul Goerge)不愧為西區冠軍大熱門,被預估將能拿到55.5勝,力壓哈登(James Harden)、衛少(Russell Westbrook)雙人組的火箭,和詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis),預估51.5勝的湖人。

擁有「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的公鹿儘管陣容稍有變動,但被看好拿下57勝排名全聯盟第1。冠軍暴龍失去雷納德後下滑到45勝第6名;擁有厄文(Kyrie Irving)的籃網因杜蘭特未能歸隊,只被預測排第5。

東區前8預測為公鹿、七六人、塞爾提克、溜馬、籃網、暴龍、熱火和魔術。

