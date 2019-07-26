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NBA新賽季戰績預測　勇士拿不到50勝公鹿57勝第1

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▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞領軍的勇士下季將不好走。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

美國博弈公司“Caesars Sportsbook”公佈NBA新球季戰績預測，連續5年闖進總冠軍賽的勇士因為湯普森(Klay Thompson)受傷和杜蘭特(Kevin Durant) 離隊，被預估僅有47勝。全聯盟第1預計將是公鹿，看好奪下57勝。

西區排名前8預測為快艇、爵士、火箭、金塊、湖人、拓荒者、勇士以及馬刺。補進「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul Goerge)不愧為西區冠軍大熱門，被預估將能拿到55.5勝，力壓哈登(James Harden)、衛少(Russell Westbrook)雙人組的火箭，和詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)，預估51.5勝的湖人。

擁有「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿儘管陣容稍有變動，但被看好拿下57勝排名全聯盟第1。冠軍暴龍失去雷納德後下滑到45勝第6名；擁有厄文(Kyrie Irving)的籃網因杜蘭特未能歸隊，只被預測排第5。

東區前8預測為公鹿、七六人、塞爾提克、溜馬、籃網、暴龍、熱火和魔術。

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關鍵字：勇士,公鹿,預測

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