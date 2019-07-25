情義相挺！小五生得知學長遭陷害偷錢還被趕出家門　他逃家陪伴一起流浪

▲小五生情義相挺，為了小六的好友逃家，陪他一起流浪。但深夜就怕遇上壞人，所幸兩童被好人先發現並報案。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

記者陳雕文／台北報導

環島行善團主顏維勳於本月25日凌晨1點多，騎腳踏車行經景美橋，看到兩名國小生，隨即上前關心。小六生泣訴在補習班被陷害偷錢，慘遭父親趕出家門，一旁的小五生則是情義相挺，為他逃家，陪他流浪！兩人從24日上午一起吃了碗泡麵後，就開始遊街閒晃直到凌晨，顏維勳看了於心不忍，買飲料給孩子們喝並報案。

顏維勳表示，案發當時正騎著腳踏車上景美橋，要回板橋的路上，突然看見兩位小朋友在堤防，且見到警車就往回走，他上前關心，「為何不回家而在外遊蕩？」小六男童泣述，他在補習班遭陷害偷了數百元，補習班告知家長，其父親暴怒砸破電視，還把他趕出家門。

▲顏維勳在凌晨發現遊蕩的男童，上前關心並報案。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

小六生感到傷心難過，向另一名小五男童訴苦，小五童情義相挺，決定逃家陪伴，兩人合吃了碗泡麵就在外頭遊蕩超過12小時，顏維勳了解事情脈絡後，一邊安撫並陪伴他們，「2人（男童）身上也都沒錢，我懂他們內心在想什麼，我也回想起以前翹家口渴餓肚的感覺。買了飲料讓他們歇會兒」，接著報案。

顏維勳說，「小鬼頭看見波麗士來後又想躲藏，畢竟會害怕是正常的，小鬼頭或許會說我出賣了他們，但回家被揍一頓後會比在外流浪的好，身為人父懂得尋找孩子的著急」員警將2童送回家，將持續了解有無家暴、霸凌等情事。

▼兩名國小男童在外頭流浪超過12小時，期間只吃了一碗泡麵。（圖／翻攝自顏維勳臉書）