哀嚎4分鐘！凌晨持棍打死自家狗　狠男：我流淚還幫牠按摩

▲黃姓男子表示狗太兇才會想教訓一下。（圖／翻攝自梨視頻）

實習記者范芷菱／綜合報導

廣州一名男子日前將自家的狗綁在消防栓上，手持木棒將牠活活打死，再把屍體丟入垃圾桶後走人。該段影片在網上瘋傳後，男子表示自己並不是故意的，全都是因為狗兇到連他都咬，所以才想要教訓一下，「牠死了我也流了眼淚，我還回去幫牠按摩。」

▲黃姓男持木棍狠K自家狗狗，此為木棍示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據《觀察者》報導，有民眾於周一（22日）凌晨被悽慘的狗叫聲吵醒，「叫了3、4分鐘，聲音非常的慘，還以為是社區內有2隻狗在打架」，結果起床查看才發現原來是有人在打狗，第二天早上還在現場看到狗的屍體。從監視器畫面上來看，有一名穿白衣的男子牽著狗來到花園，並將牠綁在消防栓上，然後拿起木棒開始往狗身上砸。只見狗狗被打得不停圍著消防栓躲來躲去，但因為被限制住活動範圍，一直無法逃離，最後更是隔著消防栓站在男子的對面，不敢靠近。

▲打到狗頭後，還持續打了3下才停止。（圖／翻攝自梨視頻，如下同）

男子足足打了6下後，然後一棒打在狗狗的腦袋上；這時狗就趴在地上一動也不動了，然而男子狠狠地打了3下才離開。據了解，該名打狗的黃姓男子就住在社區裡，被打的小狗也是他養的寵物。他表示狗兇到連他都咬，所以自己只是想要教訓一下，沒想到不小心失手打死了，「我沒有打很久，不小心打到頭後覺得很難救回來，就直接把狗丟進垃圾桶。」最後姓男子還補充，「之後我還有回去幫牠按摩，但是太遲了，我也流了眼淚。」

▲打死狗狗後離開現場。

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