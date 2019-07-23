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不想弄濕西裝？女霸氣「揹男」走出淹水地下道...289萬網狂笑：肉腳

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實習記者賴韻如／綜合報導

美國近日網路瘋傳一段影片，只見一名穿著西裝的男子，站在淹水的車站內遲遲不敢往前走，直到一名女子出現，霸氣地將他「揹起帶走」，畫面相當違和。這段影片曝光後也隨即引起大批網友討論，更替該西裝男冠上「肉腳」的封號。

據New York Post報導，影片是由網友艾希莉（ Ashley Maas ）在18日上傳至Twitter，還附文寫道，「在紐澤西州的Short Hills火車站下車，然後目睹了這個『珍貴的有錢人』。」影片中可以看到，該火車站內因氣候影響，出現如瀑布般的景象，當時一名西裝筆挺的男子站在階梯上呆等，沒過多久，一名身份不明的女子出現，該男便跳上她的背，隨後女子很「紳士」地將男子揹走。

▲▼女揹起男。（圖／翻攝自推特／@ashhmaas）

▲西裝男在階梯上呆等，直到女子將他揹走。（圖／翻攝自推特／@ashhmaas）

▲▼女揹起男。（圖／翻攝自推特／@ashhmaas）

艾希莉透漏，當時只是為了要錄下淹水的景象，沒想到意外捕捉到這個畫面，「這實在是太荒謬又太有趣了，最重要的是，這個男人完全有能力獨自行走，因為我們是一起走下火車然後再走下樓梯的。」艾希莉於受訪時表示，「我認為他們當時應該只是在開玩笑，無關乎性別，當時在和老公分享時，他也說這是他看過最好笑的東西，我還跟他說，他想要的話我也可以這樣揹他。」

這段15秒影片曝光後，立刻引來289萬次觀看人數，7.9萬個分享以及3.4個讚，大家都討論起這段影片的「真正原因」，許多網友都認為，影片中這位男子八成是不想弄髒自己的西裝，才會讓女人揹他出車站，便紛紛回應道，「好愚蠢」、「完全像個小孩子一樣」、「他西裝是鑲金的？」「不要臉的男人」、「幹嘛不把鞋襪脫掉、把褲子捲起來，這樣就可以走了不是嗎？」

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關鍵字：淹水,紐澤西,美國,北美要聞

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