嘉縣消防夏令營　氣墊滑道雲梯車、消防水柱受歡迎

▲嘉縣消防局舉辦消防夏令營，建立學童正確防火、防災觀念。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為加強小學生防火(災)、滅火、避難逃生、防範CO中毒、防溺等消防知識及技能，並提供暑假期間學習課外新知園地，嘉義縣消防局第三大隊日前於竹崎鄉竹崎國小辦理108年度消防夏令營活動，招收國小3至6年級共計80名學童，讓學童透過親身體驗，深刻了解防災、防火、防震及水域活動安全等消防常識。

▲嘉縣消防局舉辦消防夏令營，活動中讓孩童學習用消防水柱噴水。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動項目有消防智多星、濃煙體驗、沙洲遊俠、天降神兵、天搖地動等關卡，主要學習內容有嘉義縣消防局目前之住宅火災宣導重點、住宅用火災探測器、消防常識與設備操作、滅火器操作、消防栓射水、水上救生器材之使用方法、模擬火場濃煙中逃生與避難、水上救生要領實作、簡易緊急救護及CPR等內容，讓學童學習體驗實際滅火之方法以外，藉由從小教育普遍設置住宅用火災警報器，落實火災預警早期逃生之效果。闖關活動項目中氣墊滑道雲梯車，配合消防射水降溫，為炎炎夏日消除酷熱暑意，成為最受學童歡迎的一個項目，更是活動最大亮點。

▲嘉縣消防局舉辦消防夏令營，安排各項闖關遊戲。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局局長呂清海表示，希望藉由本次活動介紹消防的主要工作項目：「預防火災」、「搶救災害」及「緊急救護」，透過寓教於樂的方式，提昇國家未來主人翁對消防防災安全常識及對緊急災害之應變能力，建立安全無虞的”幸福嘉園”。