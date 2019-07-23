首次曝光！美軍B-52搭載「感測器版」AGM-183A飛行　測試成功完成

▲ B-52轟炸機搭載的AGM-183A僅安裝感測器。（圖／取自美國愛德華空軍基地，下同。）

國際中心／綜合報導

美國空軍最近發布一組B-52「同溫層堡壘」轟炸機（B-52 Stratofortress）搭載高超音速飛彈「AGM-183A」進行飛行測試的照片，據稱該次試驗成功完成。此外，空軍未來3年將會進行更多相關測試，有望在2022年完成開發。

Первый тест в воздухе гиперзвуковой ракеты США AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW). Видео https://t.co/04kYSgu8FJ pic.twitter.com/VJyrJ4lqzw — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 2019年6月18日

根據Defence Blog報導，這是美國空軍首次公開最新型的AGM-183A，據稱本次B-52搭載的AGM-183A僅攜帶感測器，一直與轟炸機保持信號連接，目的是收集加州愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）附近的環境和機體狀況數據，以及收集武器本身和外部運載設備的阻力和震動數據，據悉上頭未安裝彈頭，飛行過程中也沒有發射。

空軍一名負責監督研究、開發和採購的助理部長羅珀（Will Roper）表示，空軍正在利用國會提供的快速成型（Rapid prototyping）機構，盡快為戰士們提供高超音速的武器，目前，空軍已經與洛克希德馬丁公司制訂關AGM-183A空射快速反應武器（ARRW）的時程表，而且按時完成本次飛行，也顯示出美國驚人的研發能力。

他也說，收集系統的速度相當重要，讓空軍能夠快速實現能力應對任何威脅的能力。據悉，本次飛行測試只是許多眾多測試項目中的第一項，未來3年將會進行更多的地面和飛行測試項目，有可能在2022年完成高超音速導彈。

事實上，本次AGM-183A的開發合約是由五角大樓於2018年8月與洛克希德馬丁公司所簽訂，交易金額為4.8億美元（約148億台幣）。據了解，高超音速武器是一種以5馬赫或更高速度行進的導彈，至少比聲速快5倍，這意味著超音速武器每秒可以行進約1英里（時速5760公里）。作為參考，商用客機的飛行速度剛好在1馬赫以下，而現代戰鬥機最快則是能以2馬赫或3馬赫進行超音速飛行。

▼ B-52搭載AGM-183A的飛行畫面。