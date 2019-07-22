「你菸丟掉！」警公園制止12男女聚眾　遭PO網「警察打人」

▲北市中山二派出所警員公園臨檢值勤、遭民眾質疑打人執法過當。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中山區永盛公園21日晚間發生一起警方出動警網盤查、遭民眾指控執法過當打人的爭議案件！台北市中山警分局中山二派出所警方昨天深夜11時左右，接獲民眾報案轄區中山北路永盛公園有民眾聚集恐發生衝突，轄區警方獲報後出動大批警力到場處理。

▲北市中山二派出所警員公園臨檢值勤、遭民眾質疑打人執法過當。（圖／記者張君豪翻攝）

事後一名在場遭警方臨檢的男子在臉書上傳影片並po文：「警察打人、民生東路、沒有原因的打人、盤查過當！」，另有網友將影片轉傳《爆料公社》，認為警方執法過當。

根據中山警分局出示蒐證密錄器照片，當時警網抵達位於中山北路、民生東路的永盛公園，公園內聚集12名男女，一名警員示意一名黑衣男子：「你給我過來！」當時這名男子手上叼根菸，警方要求他：「菸給我丟掉！菸給我丟掉！菸給我丟掉！」由於警方再三要求對方丟掉菸蒂接受盤查，可能因此引發受檢男子不滿，對方報怨質疑：「我又沒怎樣？我有違法嗎？」

畫面中警員上前拍、拉對方臉頰和脖子、並強調：「你不要給我惹事喔！」結果在旁的女伴驚呼大叫：「你幹嗎？他又沒怎樣！」雙方情緒劍拔弩張爆發約數秒手腳推擠衝突，警員密錄器不斷傳出尖叫怒吼，警員也不斷質疑：「你幹嗎打警察？」並將情緒激動的民眾摔倒在地壓制。

▲北市中山二派出所警員公園臨檢值勤、遭民眾質疑打人執法過當，中山二派出所長陳俊銘出面澄清。（圖／記者張君豪翻攝）

對此轄區中山警分局中山二派出所長陳俊銘受訪表示，昨天晚間約23時接獲報案反映上情，警方到場發現公園內有12名男女聚集，表示這群年輕人經常在公園內深夜流連，民眾認為他們在公園內談判可能發生衝突才報警。警方到場後有部分男子先跑到附近網咖躲藏，當下也規劃警力到網咖盤查。

陳俊銘說，公園屬開放公間、且有其他夜間運動民眾，警方要求抽菸的謝男丟掉菸蒂是希望他不要在公園抽菸、製造二手菸影響其他民眾，但謝姓男子情緒激動不服告誡才會發生輕微口角衝突，事後警員和謝姓男子都不願提告。警方完成盤查程序、登記受檢民眾基本資料後就讓他們離去。但中山警方強調，謝男在網路散播警方打人不實言論、警方已完成蒐證，並會考慮追究謝姓男子po文傷害警察形象責任。

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