我噴了好幾萬...少女毒趴猝死　15歲就大手筆幫媽媽慶生

圖文／鏡週刊

未成年少女小珍在毒品性愛趴中猝死，雖然母親堅決相信女兒不會吸毒及陪酒，但從小珍的臉書照片觀察，今年17歲的她，右手臂滿是刺青，總是穿著清涼性感的服裝自拍，一頭長髮也常染成不同的顏色。

前年小珍的媽媽生日時，她PO出慶生照，還寫下「為了這場生日，我噴了好幾萬...今天壽星是我家娘娘大人，祝她生日快樂，我很愛她，天底下只有媽媽好！」當時小珍才15歲，竟有能力大手筆替媽媽慶生，讓警方感到訝異。

一名資深警官表示，毒品咖啡包成分不明，十分危險。例如K他命、神仙水等毒品屬於中樞神經抑制劑，服用後會讓人像喝酒一樣，產生暈眩、茫茫然的迷幻感，至於安非他命則為中樞神經興奮劑，吸食後會讓人像喝咖啡一樣，有精神亢奮的效果，多種不同屬性的毒品混用，極可能造成心臟麻痺猝死。

根據衛福部食藥署統計，10年前毒品混用最多6種，但去年發現最多已混到14種，年輕人舉辦毒趴常用的「綜合咖啡包」，正是極易奪走人命的混用毒品，千萬碰不得！

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