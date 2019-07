噁男飛機上用「光腳拇指」滑觸控螢幕挑片...800萬網友轟爆

▲男乘客用「腳」來滑螢幕。(圖/翻攝自Twitter/Alafair Burke)



國際中心/綜合報導

近日在社群媒體Twitter上瘋傳一段影片,只見一名男乘客在搭乘飛機時,竟然把鞋脫掉,光著腳ㄚ用腳拇指來滑著座位前方個人小電視的觸控螢幕,悠然地挑著自己想看的電影,完全不顧旁人眼光。

據《每日郵報》報導,紐約暢銷作家阿拉費爾・柏克(Alafair Burke)16日在Twitter上發布了一段影片,影片中可以看到,一名男子在搭乘達美航空時,竟用右腳來滑螢幕挑片、而左腳則是輕鬆地跨在牆壁上。柏克指出,自己並沒有親眼目睹這幕場景,影片是由友人所傳送,該友人透漏,這名男乘客試穿著鞋走上和走下飛機的,「只是單純喜歡用腳挑片」。

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd