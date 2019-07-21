嘉義社區複合式健康篩檢　民眾學習自主管理

▲嘉縣社區複合式健康篩檢列車，縣長翁章梁(圖中)、衛生局長祝年豐出席宣導。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓偏遠民眾更掌握自己身體狀況，嘉義縣衛生局20日上午在民和國中舉辦社區複合式健康篩檢，包括有5大癌症篩檢(乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌、肝癌) 、胎兒蛋白、血液及尿液檢查多達40種的篩檢服務，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達及衛生局長祝年豐一同呼籲民眾善加利用全套式篩檢服務。

▲嘉縣社區複合式健康篩檢列車，提供民眾便利掌握自己身體狀況。（圖／嘉義縣政府提供）

現場也透過話劇宣導如何運用長期照護資源與病人自主權利法，讓現場的民眾了解在特定條件(末期病人、永久植物人、極重度失智、不可逆昏迷及其他經公告疾病情形)時，不需要用延長生命的醫療措施及人工流體餵養。翁章梁也在現場簽屬預定醫療決定，呼籲大家真正做自己的主人。

▲嘉縣社區複合式健康篩檢列車來到番路鄉，縣長翁章梁出席並簽署「預立醫療決定」。（圖／嘉義縣政府提供）

「病人自主權利法」於2019月1月6日正式上路實施，凡具完全行為能力的民眾，在特定臨床條件(末期病人、永久植物人、極重度失智、不可逆昏迷及其他經公告疾病情形)時，可以不要延長生命的醫療措施及人工流體餵養，縣內的長庚、慈濟、灣榮及朴子醫院都設有「預立醫療決定宣導窗口」，經由「預立醫療照護諮商」簽署「預立醫療決定」，簽署後即註記健保卡內，簽完後也可隨時更正意願。

翁章梁表示，社區複合式健康篩檢不論是檢查項目或是貼心服務規劃，一直深獲肯定，也看到許多民眾一早來就在排隊，他認為健康的自主管理是非常重要，讓自己的能夠掌握自己健康，及早發現疾病提早治療，未來縣府會持續增加複合式篩檢的檢查項目，讓更多民眾受益。

衛生局長祝年豐強調，多數長輩大多不清楚自己的用藥和檢驗情形，健保署的『健康存摺』，可查詢到個人健保就醫、檢驗、用藥等健康資料，只要下載「全民健保行動快易通APP」即可隨時查詢，是很好的健康管理工具，可協助子女了解父母的健康狀況，或做好自我健康管理。