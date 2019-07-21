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「不要用台北市長的身分」　柯文哲選總統想10秒：剛選上再選不太對

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記者許力方、陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲20日被問到「郭柯配」能制衡藍綠，是否想跟郭台銘結盟？他先是笑了一下，前後思考了近10秒，低調地坦承，這幾天回去想了很久，「再說吧…不要用台北市長的身分…」在2個總統候選人出爐後，他一直沒有說要參選很大的原因，就是「剛選上就花時間在選舉不太對，是不正常的社會現象」。

柯文哲20日受訪時被問到，有民調顯示「郭柯配」選總統能制衡藍綠，是否想跟郭台銘合作，他馬上笑場、轉頭看了一下記者的麥克風，「我要先研究一下你是哪一台的」，接著嘆了一口氣說「再說吧，想想看」，這堵麥實在時間不夠。

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲出席2019獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲笑場轉頭看記者麥克風，嘆氣回應「郭柯配」。（圖／記者陳家祥、黃國霖攝）

「我回家想了很久，不要用台北市長的身分，用一個比較關心政治的，一個知識份子，中產階級、中上一點（的身分）…」柯文哲坦言，在2個主要政黨的總統候選人出爐後，其實我們都非常焦慮，到底怎麼會這樣？

柯文哲說，其實一直沒有說要參選，一個很大的理由就是，「這種才剛選上就要去花時間在選舉，這還是不太對，所以老實講，我們現在是一個不正常的社會現象，不應出現這種局面」，不過事已至此，到底怎麼辦？「我猜，呵呵呵，所謂的知識藍、知識綠，那種不是意識形態非常強的所謂中間份子、知識階級，這段時間應該非常焦慮。」

連日來砲打綠營、總統蔡英文，讓曾經幫助2014年選舉的國會觀察基金會董事長姚立明痛批「忘恩負義」。柯文哲回應說，有反省自己，這幾天講話太兇了，昨天才說不要再罵人，但一聽到姚立明講到忘恩負義那四個字，「實在差點又…好，我要克制自己！」2014年台北市選舉如果民進黨打得贏，也不會讓他選，所以是按照當時最佳利益決定，只是民進黨沒有想到，「柯文哲這傢伙不太聽話，也不是完全照他們意思。」

柯文哲表示，自己本來就不是政治人物，當台北市長是個意外，本來好好在台大當醫生，白綠分手也不是人家批評你就是敵人，有時候還是要有反省檢討，「包括前瞻計畫我怎麼看都不對，另外一個就是台灣這種分成藍綠，只要你不是跟我同一邊的就小動作很多，我相信過去20年來，也許從1996年以後、2000年到現在，台灣的政壇就是這樣，但這不是一個正常國家該有的現象。」

至於高雄水災市長韓國瑜被痛罵，柯文哲則認為，市長不可能24小時都蹲在那裡，自己是務時的科學家，這叫救災政治學，他也很不喜歡，但慢慢被訓練到從俗，「這種極端氣候，大家不要笑，呵呵呵，我說誰遇到誰倒楣，不用急著去見獵心喜。」最好的團隊是照SOP走，坦言台北市的強降雨忍受度是78毫米，超過有可能積水，如果是每小時78毫米累積3小時「台北市一樣是垮掉。」

▼不說選總統？柯文哲坦言「不要用台北市長的身分」。

▲▼柯文哲自誇執政清廉。（圖／取自柯文哲臉書）

▲▼柯文哲談如何解決淹水。（圖／翻攝柯文哲臉書）

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