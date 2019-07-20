玩滑水道「子宮炸裂」失血近3公升！強勁水流灌下體　她雙腿間鮮血狂冒

▲ 女子開心玩滑水道卻以悲劇收場，失血近3公升。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名女子2017年和老公赴西班牙度假，決定去「水世界」（Aqualand）樂園玩。但這趟旅程並沒有帶來完美結局，因為她從人氣超高的滑水道下來時，強勁水流灌入下體，導致子宮受到重創，不但感到體內一陣劇痛，雙腿間也流出大量鮮血。

《太陽報》報導，25歲的斯蒂德蔓（Toni Steedman）為了慶祝32歲丈夫亞當（Adam）的生日，夫婦倆2017年5月帶著2名孩子們一同來到特內里費島（Tenerife）度假。但在前往水上樂園玩的前一天，一家4口並不知道，這趟水上樂園的行程會讓斯蒂德蔓緊急送醫。

事發當天，斯蒂德蔓玩了樂園中人氣相當高的滑水道，但當她滑下來後，卻感到體內出現一陣疼痛炸裂感，「當時滑下來的速度很快…當我站起來的時候，我只覺得我必須要去廁所一趟，但當我開始移動時，鮮血就這樣從我雙腿間流出。」

事發後，斯蒂德蔓被緊急送醫止血，接著轉往另外一間規模更大的醫院進行手術，修復受到大量水流衝擊而受創的子宮。據瞭解，子宮出現約7公分長的恐怖裂痕，最終接受2.8公升的輸血搶救後，才順利脫險。

斯蒂德蔓聲稱，當時樂園工作人員並沒有告知腿部交叉閉合和雙手環抱等正確姿勢。儘管這段痛苦經歷並沒有奪走她的生育功能，但她仍對此感到相當憤怒。

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