墨西哥執法有成…非法移民大幅減少　55%墨國居民不伸援手：快遣返移民

▲一名母親懇求國家衛隊讓她的兒子穿過邊境。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國持續打擊非法移民，就連墨西哥對於移民的態度也漸趨強烈。墨西哥外交部長艾布拉德（Marcelo Ebrard）指出，經過該國的移民人數已減少36.2%，這一切都必須歸功於邊境1萬5000名國家衛隊（National Guard）。另外一份民意調查也顯示，許多墨西哥人認為，來自中美洲的移民增加了該國的經濟負擔，有50%以上的民眾希望可以加速驅離非法移民。

《華盛頓郵報》與墨西哥《改革報》（Reforma）合作進行的民調指出，過去許多墨西哥居民願意向中美洲移民伸出援手，提供食物或是捐款，但是這次的數據卻顯示，現在有60%的民眾認為，不斷湧入的移民已經造成墨西哥的經濟、社會服務的負擔，更有55%的人希望政府可以加快驅離非法移民的速度。諷刺的是，去年10月的調查中，有47.8%的民眾歡迎移民入境墨西哥。

▲大批等待被遣返的中美洲移民。（圖／路透）



這些數字顯現出美國給予墨西哥的巨大壓力。艾布拉德22日表示，在美墨邊境部署近1萬5000名士兵與國家衛隊（National Guard），並加強取締非法移民的情況下，目前移民的人數已經減少36.2%。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和艾布拉德會面時，也大力稱讚該國執法有成。

美國總統川普（Donald Trump）先前揚言，若墨西哥不解決移民問題，就要對該國的進口商品徵稅。墨西哥當局也同意在45天內，大幅減少前往美國邊境的移民人數。大多數在美墨邊境被逮捕的人，來自3個遭受高度幫派暴力與貧窮的中美洲國家，分別是瓜地馬拉、宏都拉斯與薩爾瓦多，若墨西哥不設法減少移民人數，美國就會向該國產品徵收5％關稅，關稅最終可能高達25％。

