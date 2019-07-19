安定力量赴黃國昌服務處抗議　民進黨已禮讓「為何還不敢表態？」

▲黃國昌、孫繼正。（圖／時代力量提供、記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

安定力量於16日取得政黨證書，更公開喊話將成為第三大黨。而時代力量則在臉書指出安定力量主席孫繼正在造勢場合上說出惡意扭曲性平教育的不實言論，2017年對立委黃國昌的罷免也是散發各種仇恨言論。而安定力量成員赴黃國昌服務處抗議並質問，民進黨的汐止前議員沈發惠也已經確定要繼續禮讓黃國昌，「為何黃還是不敢表態？」

安定力量成員19日前往黃國昌服務處進行抗議並發表5點聲明，希望時代力量稍微具有公民社會良知。安定力量質疑，「作為一個有立委席次的在野黨，為何要當執政黨的打手？選區立委為何在民進黨禮讓後還不敢競選連任？時代力量除了操作同運話題撕裂社會，就沒有本錢從民進黨挖選票嗎？」

孫繼正提醒黃國昌，曾說過六月會對外公布是否繼續參選立委，現在時序接近八月，民進黨前議員沈發惠也已經確定要繼續禮讓黃國昌，「為何黃還是不敢表態？」他也向黃國昌喊話，會更用力地加強參選力道，讓大家不用再被黃國昌或其他傳統政客騙選票。



安定力量更發出5點聲明， 第一、教育部長潘文忠以國家機器壓迫並抹黑孫繼正及愛家團體志工，而安定力量支持正確的性教育，無法容忍執政當局在有毒糖衣的包裝下，讓不堪入目的教材內容被灌輸到天真無邪的孩子大腦。也呼籲時代力量及民進黨政客不要昧於事實欺騙社會。

安定力量也奉勸時代力量忠於本色，勇敢的政治出櫃承認自己是民進黨附庸，「不要只會靠著操作同運議題鬥爭新創的在野黨」。安定力量認為，時代力量依附民進黨，在護航綁樁的前瞻預算、修惡勞基法、蔑視公投結果等重要國家施政環節中，皆扮演民進黨側翼角色，這樣的政黨被社會多數唾棄其來有自。

「安定力量出現就是為了終止民進黨與時代力量的種種社會亂象」，安定力量提到，其源起就是「罷免黃國昌」，更請時代力量與黃國昌誠實交代，「黃國昌在罷免案結束後早就該自己滾蛋了」，怎麼還有臉霸佔立委席次繼續在立院不斷的演戲？安定力量更批，時代力量沒有自我要求的道德標準，現任選區立委更弔詭地至今不敢宣布競選連任。

另外，安定力量第四點及第五點聲明皆指出，從「罷昌案」開始，時代力量就一直以「反同團體」、「反同政黨」貼標籤。安定力量強調，「只有愛家，沒有反同」，更批評執政黨及其附庸完全沒有民主法治素養，將逾七百六十五萬票通過的公投案置之不理， 「因此我們必須站出來參選，只有進入體制才能改變現狀」；並呼籲，勿再以民進黨與時代力量慣用的「反同政黨、反同團體」等言詞加諸於安定力量。