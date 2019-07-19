「用看的」就會了！　13歲童半夜「開走兩架飛機」

▲浙江13歲童開走兩架飛機。（圖／翻攝自杭州新聞）

記者馬叔安／綜合報導

浙江湖州有1名13歲的孩童，日前在純粹靠觀察的方式下，學會了飛機駕駛，並在半夜偷溜進機場，開走了兩架水上飛機，其中1架撞上了停車場的護欄而損壞，家長為此賠償了2000元人民幣（約新台幣9000元）。不過有飛機運營基地總監表示這孩子很聰明，希望對方能來接受正規的飛機駕駛訓練。

《澎湃新聞》報導，杭州《都市快報》提到，湖州南太湖新區警方在15日上午接獲報案，停在太湖邊的兩架水上飛機不知被誰偷開了，工作人員回憶，前一天下午有個小孩在停車場看他們修飛機，看了很長時間。

▲1架飛機撞到護欄造成損壞。（圖／翻攝自杭州新聞）

警方調閱監視器後發現，當天零點剛過，一個瘦小身影騎著電瓶車進入停車場，將臨時機庫門口的布簾拉開，將一架飛機推出來，跳進機艙，滑行了一段，但轉彎時撞上停車場護欄，接著又從機庫拖出第二架飛機，在停車場空地滑行了兩三圈之後離去。

警方找上門時，這名孩子正在寫暑假作業，對自己「開飛機」的行為供認不諱，並賠償飛機損壞。水上飛機運營基地總監賀先生說，這類飛機只有450公斤重，很容易推動，操作也很簡單，不過真要把飛機開上天，還是需要專業機師的技術。他說，這孩子很聰明，希望今後讓這個孩子到飛行基地來培訓，正規學習駕駛飛機。