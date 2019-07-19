　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「用看的」就會了！　13歲童半夜「開走兩架飛機」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲浙江13歲童開走兩架飛機。（圖／翻攝自杭州新聞）

▲浙江13歲童開走兩架飛機。（圖／翻攝自杭州新聞）

記者馬叔安／綜合報導

浙江湖州有1名13歲的孩童，日前在純粹靠觀察的方式下，學會了飛機駕駛，並在半夜偷溜進機場，開走了兩架水上飛機，其中1架撞上了停車場的護欄而損壞，家長為此賠償了2000元人民幣（約新台幣9000元）。不過有飛機運營基地總監表示這孩子很聰明，希望對方能來接受正規的飛機駕駛訓練。

《澎湃新聞》報導，杭州《都市快報》提到，湖州南太湖新區警方在15日上午接獲報案，停在太湖邊的兩架水上飛機不知被誰偷開了，工作人員回憶，前一天下午有個小孩在停車場看他們修飛機，看了很長時間。

▲浙江13歲童開走兩架飛機。（圖／翻攝自杭州新聞）

▲1架飛機撞到護欄造成損壞。（圖／翻攝自杭州新聞）

警方調閱監視器後發現，當天零點剛過，一個瘦小身影騎著電瓶車進入停車場，將臨時機庫門口的布簾拉開，將一架飛機推出來，跳進機艙，滑行了一段，但轉彎時撞上停車場護欄，接著又從機庫拖出第二架飛機，在停車場空地滑行了兩三圈之後離去。

警方找上門時，這名孩子正在寫暑假作業，對自己「開飛機」的行為供認不諱，並賠償飛機損壞。水上飛機運營基地總監賀先生說，這類飛機只有450公斤重，很容易推動，操作也很簡單，不過真要把飛機開上天，還是需要專業機師的技術。他說，這孩子很聰明，希望今後讓這個孩子到飛行基地來培訓，正規學習駕駛飛機。

ET快訊
女遭家暴求「安置」…警員拐她回家性侵4個月還拍愛愛片
好萊塢DC片場爆意外！飛車殘骸射出　幕後人員當場被砸死
直搗苗栗西勢美！爆乳泰妹「極樂床照」曝光　手握千元鈔爽笑

關鍵字：水上飛機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9歲女童肚子劇痛...CT一照驚見「18公分黑團」　媽曝「吃三年OO」醫嚇傻

廈門對台貿易機電最大宗　進口台灣水果、水產量大陸第一

影／車禍後報警不救人！目擊者崩潰大喊「別打電話快挪車」...下秒起火2女慘死

影／網咖打Game！白衣男手突僵直「殭屍式狂抖」暴斃　旁人超淡定…恐怖畫面曝

「用看的」就會了！　13歲童半夜「開走兩架飛機」

貿易摩擦暫緩！陸完成4月以來最大交易「向美購買5萬噸高粱」

影／嫌一旁轎車開太慢！他加速超車再開窗「比中指」下秒現世報來了…網讚舒服

天氣太熱狂吹冷氣！男子一覺醒來「面癱嘴歪」...眼睛無法閉

中國外交發言人陸慷卸任　4年走「強硬風格」多次嗆美

寫情書誘騙性侵10歲女學生...還買避孕藥給她　惡劣狼師判囚12年半

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

9歲女童肚子劇痛...CT一照驚見「18公分黑團」　媽曝「吃三年OO」醫嚇傻

廈門對台貿易機電最大宗　進口台灣水果、水產量大陸第一

影／車禍後報警不救人！目擊者崩潰大喊「別打電話快挪車」...下秒起火2女慘死

影／網咖打Game！白衣男手突僵直「殭屍式狂抖」暴斃　旁人超淡定…恐怖畫面曝

「用看的」就會了！　13歲童半夜「開走兩架飛機」

貿易摩擦暫緩！陸完成4月以來最大交易「向美購買5萬噸高粱」

影／嫌一旁轎車開太慢！他加速超車再開窗「比中指」下秒現世報來了…網讚舒服

天氣太熱狂吹冷氣！男子一覺醒來「面癱嘴歪」...眼睛無法閉

中國外交發言人陸慷卸任　4年走「強硬風格」多次嗆美

寫情書誘騙性侵10歲女學生...還買避孕藥給她　惡劣狼師判囚12年半

高市府近期改組傳陳雄文進小內閣　韓國瑜：調整人事勢在必行

東岸挺洋基、西岸挺道奇　球迷看好世界大賽對決

京阿尼大火燒毀原稿！影響新作劇場版上映　京版電車延後合作活動

快訊／中午過後沒退房！飯店業者報警　破門見「男子躺床」已屍僵

世足資格賽／泰越由日韓總教練指揮　西野朗對朴恒緒

三星新平板Galaxy Tab S6諜照流出　外媒猜下月發表

重機展／宏佳騰「4輪重機」4D 400開放體驗 打破摩托車危險迷思！

曾莞婷時隔4年「大旁分→短斜瀏海」　回眸輕勾嘴角…網友全暴動！

小火鍋工作12年！ 他曝「6：2：2黃金比例」味道最好　加碼1健康秘訣：關火

ET總統民調／三腳督！柯文哲參選吃蔡英文選票　韓國瑜33.2%緊追在後

大陸熱門新聞

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水..

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5..

20歲女打110叫外賣　接線警..

她抱1條黃魚狂衝醫院　護士嚇傻

她得「漸凍人」想賣房治病　老公..

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰..

中國第一胖逆襲　減142公斤抱..

港星失蹤骨灰罈　烤肉區被尋獲

超高蔬菜引論戰　真實身份網震驚

月收入300K！他追25歲女卻..

戀上21歲嫩妹「生3子」　人夫..

自宮切4斷　他曝高中霸凌史

他超車開窗「比中指」　下秒現世..

同日清晨斃命　母女詭異陳屍不同..

更多熱門

相關新聞

即／阿拉斯加水上飛機相撞！5死10傷

美國海岸防衛隊（Coast Guard）指出，兩架水上飛機於當地時間13日下午，在阿拉斯加州南部克奇坎（Ketchikan）地區上空相撞，共載有16名乘客，其中10人已經送醫，但仍有6人失蹤。目前失事原因還不清楚，美國聯邦航空總署（FAA）已介入調查。

自拍打昏機師！富豪一家5口慘死

AG600「鯤龍」完成水上低、中速滑行

搭水上飛機！雪梨浪漫求婚方案

廣州動物園建園60年　VR體驗迎客

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處逃

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

痔瘡哥17年來不就醫　暴斃貨車上屎血噴出

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面