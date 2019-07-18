立院文官團訪歐洲議會　林志嘉：將推動雙邊常態性交流





▲立法院秘書長林志嘉在我駐歐盟代表處大使曾厚仁陪同下，與歐洲議會威勒秘書長會晤。（圖／立法院提供）

政治中心／綜合報導

立法院秘書長林志嘉接受歐洲議會秘書長威勒（Klaus Welle）邀請，15日至17日率秘書處、議事處、總務處、法制局、人事處等單位文官團赴歐洲議會國會行政考察，並在我駐歐盟代表處曾厚仁大使以及議會組同仁的積極安排下，於訪問期間與威勒、各業務單位代表、歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）等八位友我歐洲議會議員及各黨團政策顧問會晤。

林志嘉與威勒會晤過程中，除感謝威勒的邀訪外，亦當面邀請威勒率領歐洲議會文官團來台訪問立法院，希望未來雙方能夠建立常態性的文官團交流。這個提議也獲得威勒正面的回應，他提到歐洲議會與印度及美國國會間亦有常態性交流，也認同彼此應該建立國會間文官系統的常態性交流機制。

此次籌辦本院文官團的承辦單位，為歐洲議會秘書處下對外政策總處（DG-EXPO）。連日來林志嘉率團密集與相關單位進行交流，包括對外政策總處、人事總處（DG-PERS）、後勤與會議傳譯總處（DG-LINC）、議會研究服務處（EPRS）、外交委員會、產業研究暨能源委員會及圖書館等單位對談。

▲立法院秘書長林志嘉與歐洲議會友台小組蓋勒主席會晤。（圖／立法院提供）

訪問團成員就其主管業務與相關議會單位代表交換意見，全面性了解歐洲議會的運作；其中，歐盟圖書館代表更表達有意與本院國會圖書館建立合作關係，此事也獲得林秘書長當場承諾，返台後將正式發函邀請對方訪台洽談相關事宜。交流過程中，訪問團也分享本院近年來在推動國會外交、無紙化、綠能使用及圖書館數位化等經驗。

此行訪問團也在我駐歐盟代表處大使曾厚仁及議會組同仁安排下，連日與歐洲議會友台小組主席蓋勒議員（Michael Gahler）8位議員、10餘位各黨團幹部、政策顧問及助理進行會見。蓋勒主席為歐洲議會外交委員會資深議員，在會晤中，蓋勒主席表示他對台灣在脫離戒嚴後所發展的多元民主化深表贊同，此亦為他長年支持台灣的原因。

林志嘉則回應，感謝蓋勒長年對台灣的支持，因為台灣面對中國強大的打壓，同時身處在維護「民主、自由、人權、法治」價值的最前線，可以說台灣的存在有其重要性，因為台灣所守護的價值，同時也為全世界所共享。此外，蓋勒主席也針對台灣在假訊息防制措施表達關心，林志嘉則分享台灣近期在相關法制的修訂。

訪問期間適逢歐洲議會史堡全會針對歐盟執委會主席（President of European Commission）進行同意表決，林志嘉與訪團成員在歐洲議會秘書處安排下，進入全會議場旁聽，近身觀察到歐洲議會針對新一屆歐盟執委會主席獲提名人前德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen） 女士人事任命案的辯論過程。

立法院自第九屆國會以來，在立法院長蘇嘉全積極推動國會外交事務下，達成許多成就，此次林志嘉受邀率團訪問考察歐洲議會，突破雙方過去僅限於國會議員層級的互動關係，向下深入至機構內常任文官的實質業務性交流，未來本院將持續努力，藉由國會外交爭取台灣更多的國際能見度。