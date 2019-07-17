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日賣3000顆　「法式高湯」煎餃旦旦旬進駐京站　無澱粉炒飯吃多不胖

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▲薄脆煎餃旦旦旬。（圖／旦旦旬提供）

▲旦旦旬招牌薄脆煎餃。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

熱門甜點店「屋莎鬆餅屋」所開設的姐妹店「旦旦旬」，近期正式進駐京站時尚廣場美食街，主推煎餃、炒飯與滷味等中式鹹食，招牌便是「日風法骨」風格的薄脆煎餃，用法式高湯的做法讓餃子的湯汁有更濃郁的滋味，才開賣不到2天就創下日賣3000個的紀錄，此外還有「無澱粉炒飯」讓你狂吃不怕胖。

▲薄脆煎餃旦旦旬。（圖／旦旦旬提供）

▲日式煎餃8顆，搭配酸辣湯、炸餃子皮與胡麻沙拉，售價180元至230元。

從高雄慢慢北上，風味與話題兼具的「屋莎鬆餅屋」，在京站進駐2年，創下天天都排隊的熱況，招牌商品「雲的鬆餅」也受到許多觀光客青睞，新品牌旦旦旬則以特色中式料理，主打台灣人日常選擇的小吃，使用法式作法的高湯，加上豬後腿肉，打造招牌的脆薄煎餃，從7／15開幕到現在，最高一天可賣出3000顆。

▲薄脆煎餃旦旦旬。（圖／旦旦旬提供）

▲日式煎餃8顆，搭配酸辣湯、炸餃子皮與胡麻沙拉，售價180元至230元。

除了薄脆煎餃之外，也針對台灣人愛吃的炒飯，研發出無澱粉的蔬食料理，使用花椰菜為底，搭配青江菜與蛋花等，完全沒使用一粒米，讓附近上班族與小資女的晚餐能有更加健康的選擇。除此之外，也提供蒜香三杯、香辣麻醬與香蔥青醬口味的滷味，還能外帶至電影院品嚐。

▲薄脆煎餃旦旦旬。（圖／旦旦旬提供）

▲花椰菜炒飯搭配豆腐味增湯，售價185元。

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關鍵字：旦旦旬,煎餃,京站

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