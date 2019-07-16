旅客空中暴病咳血…機長「放油45噸」　急降東京成田救人

▲東方航空旅客空中突發疾病咳血，機組備降東京成田機場救人。（圖／翻攝自央視新聞）



大陸中心／綜合報導

中國東方航空一架上海飛紐約班機16日飛行途中，機上一名乘客突然身體不適，伴隨咳血症狀。機上3名醫師共同參與救治後，機場決定在空中放油45噸，就近降落東京成田機場，將患者送往當地醫院治療，所幸旅客送醫後已經沒有生命危險。

根據央視新聞報導，中國東方航空MU587航班上午11時42分從上海浦東機場起飛，預定前往紐約。下午4時16分左右，航班正在庫頁島以東的鄂霍次克海上空飛行，一名63歲男性旅客按鈴向空服員求助。

當空服員趕到男子座位旁，發現該旅客心跳加快、咳血等症狀，立刻進行急救措施，給予旅客氧氣，並透過廣播尋求機上是否有醫師能夠協助。碰巧，機上有1名中國籍和2名美籍醫師回應。

空服員再獲得醫師同意後，先將男子轉移到商務艙平躺，醫師則利用機上急救箱為男子救治。由於男子狀況並不穩定，機組人員決定就近備降至東京成田機場，將男子送往醫院進一步治療，但由於國際航班載油量較多，重量較重，為了確保降落安全，機組在空中執行放油程序，共放油45公噸。

航班於晚間7時19分安全落地成田機場，工作人員通過輪椅和升降平台車將男子轉移至救護車，送往醫院救治。所幸，男子送醫後病情平穩，已經轉危為安。當地時間20時55分，MU587航班重新起飛繼續航程。

▼碰巧有1位中國籍和2位美國籍醫師搭乘同一般飛機，共同參與救治旅客。（圖／翻攝自微博／東方航空）

