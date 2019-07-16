　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

旅客空中暴病咳血…機長「放油45噸」　急降東京成田救人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼東方航空旅客空中突發疾病咳血，機組備降東京成田機場救人。（圖／翻攝自央視新聞）

▲東方航空旅客空中突發疾病咳血，機組備降東京成田機場救人。（圖／翻攝自央視新聞）

大陸中心／綜合報導

中國東方航空一架上海飛紐約班機16日飛行途中，機上一名乘客突然身體不適，伴隨咳血症狀。機上3名醫師共同參與救治後，機場決定在空中放油45噸，就近降落東京成田機場，將患者送往當地醫院治療，所幸旅客送醫後已經沒有生命危險。

根據央視新聞報導，中國東方航空MU587航班上午11時42分從上海浦東機場起飛，預定前往紐約。下午4時16分左右，航班正在庫頁島以東的鄂霍次克海上空飛行，一名63歲男性旅客按鈴向空服員求助。

當空服員趕到男子座位旁，發現該旅客心跳加快、咳血等症狀，立刻進行急救措施，給予旅客氧氣，並透過廣播尋求機上是否有醫師能夠協助。碰巧，機上有1名中國籍和2名美籍醫師回應。

空服員再獲得醫師同意後，先將男子轉移到商務艙平躺，醫師則利用機上急救箱為男子救治。由於男子狀況並不穩定，機組人員決定就近備降至東京成田機場，將男子送往醫院進一步治療，但由於國際航班載油量較多，重量較重，為了確保降落安全，機組在空中執行放油程序，共放油45公噸。

航班於晚間7時19分安全落地成田機場，工作人員通過輪椅和升降平台車將男子轉移至救護車，送往醫院救治。所幸，男子送醫後病情平穩，已經轉危為安。當地時間20時55分，MU587航班重新起飛繼續航程。

▼碰巧有1位中國籍和2位美國籍醫師搭乘同一般飛機，共同參與救治旅客。（圖／翻攝自微博／東方航空）

▲▼碰巧有1名中國籍和2名美國籍醫師搭乘同一般飛機，共同參與救治旅客。（圖／翻攝自微博／東方航空）

ET快訊
23:30海警發布！氣象局：丹娜絲估從宜花登陸
獨／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

關鍵字：空中放油,備降,MU587

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

旅客空中暴病咳血…機長「放油45噸」　急降東京成田救人

「沙田遊行」港警拘捕29男18女！示威者「咬手指」　13警送醫

起價3250萬！安徽法拍貪官「百達翡麗」錶...吸6萬多人圍觀但無人競拍

影／新婚2月…她全身「皮膚潰爛崩裂」險斃命　夫「詭異一句話」露馬腳

台灣分析師被捕無關服貿　陸委會要楊世光「適可而止」

影／他電梯抱走女童...意圖到樓梯間「猥褻」　未遂被行拘15日

甄嬛傳、步步驚心的推手　「晉江文學城」涉黃被令停更15周

華聞快遞／「中國尋根之旅」海外華裔青少年夏令營上海開營

遭大陸點名制裁　漢威聯合國際聲明：未參與與軍售協議

「魚炮炸死」2陸客1教練　大馬警方：有人蓄意謀殺教練殃及遊客

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

劉以豪醉後「69吻」郭雪芙　摸大腿.沙發強抱狂吃豆腐

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

中壢小男童「餐廳踩椅子」被勸！　媽惱羞罵店員怒甩餐點：不吃了

旅客空中暴病咳血…機長「放油45噸」　急降東京成田救人

「沙田遊行」港警拘捕29男18女！示威者「咬手指」　13警送醫

起價3250萬！安徽法拍貪官「百達翡麗」錶...吸6萬多人圍觀但無人競拍

影／新婚2月…她全身「皮膚潰爛崩裂」險斃命　夫「詭異一句話」露馬腳

台灣分析師被捕無關服貿　陸委會要楊世光「適可而止」

影／他電梯抱走女童...意圖到樓梯間「猥褻」　未遂被行拘15日

甄嬛傳、步步驚心的推手　「晉江文學城」涉黃被令停更15周

華聞快遞／「中國尋根之旅」海外華裔青少年夏令營上海開營

遭大陸點名制裁　漢威聯合國際聲明：未參與與軍售協議

「魚炮炸死」2陸客1教練　大馬警方：有人蓄意謀殺教練殃及遊客

輕颱丹娜絲「南→北」逼台！民眾若白目觀浪...海巡：請自備塔位

倒車撞死1歲金孫！阿公抱進診所「救救孩子」　保險公司恐追討賠償

國小起就無法穿鞋　「牛程蹇」患者改善血液循環樂穿鞋

畢業到花蓮「玩玩」一待30年　藥師被問留下來的原因笑了

快訊／丹娜絲北轉發海警！最快中午「陸上警報」　18日雨彈襲南台灣

沈榮欽／韓國瑜將如何考驗臺灣民主？

嬰幼兒食品含有添加糖和甜味劑　世衛：恐危害味覺發育

「刺青辣媽」牽女兒逛街！路人狂回頭　身分曝光讓酸民跪了

大陸熱門新聞

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺..

月收入300K！他追25歲女卻..

9歲失聯女童最後與父通話：我回..

旅客突發疾病咳血　機長放油45..

山寨寶可夢19日上市　網友：超..

男童每天跳繩1000下卻變「全..

起價3250萬！安徽省法拍貪官..

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下..

「沙田遊行」港警拘捕29男18..

吃火鍋見噁蛆！她嘔了：底下還更..

分析師案無關服貿　陸委會批楊世..

「20÷2X=5，X=？」家長..

誤觸高壓電「失去四肢」！女兒「..

影／他電梯抱走女童意圖猥褻！被..

更多熱門

相關新聞

旅客氣喘狂嘔　東航轉降北京

中國東方航東一架從上海飛往倫敦的班機，今天（27日）下午突然折返備降北京首都國際機場。東航回應表示，因機上一名旅客有心跳加快、氣喘嚴重、嘔吐不止等症狀，由於執行國際航班的飛機載油較多，為確保安全著陸，機組空中放油39噸後，該班機已於17時15分安全降落，乘客送醫後無礙。

空中放油救人　30噸燃油去哪了？

乘客抽搐！東航棄百萬空中放油30噸

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺」

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

即／丹娜絲經過台灣　23:30海警發布

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

獨／恭喜王陽明當爸！蔡詩芸「試管懷孕」近3個月

阿尼基腰酸背痛　他驚呼：背後趴39個小孩

韓國瑜剛勝出！黨部龍魚跳池亡…國民黨回應了

出車禍！友：妻怎在車上…毛炸

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

即／傳訊息交接未完成任務！　台南26歲警上吊亡

貴賓疑被攤販「當眾打死」丟水溝

好感藏訊息！男生2回覆＝對妳有興趣

館長又有人要單挑！花式籃球達人小夫約戰

快訊／台65黃牌騎士「趴地」慘死！騎乘的黃牌噴飛100公尺

月收入300K！他追25歲女卻輸給67K男…原因曝

更多

最夯影音

更多

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面