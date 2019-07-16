　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

識破網路情人騙財騙感情　穩賺投資代收包裹攏是假！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市一名60歲郭姓婦人，遭詐騙集團詐騙前往銀行要匯款時，被市警二分局及時成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市一名60歲郭姓婦人，遭詐騙集團詐騙前往銀行要匯款時，被市警二分局及時成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市一名60歲郭姓婦人，在臉書認識一名外籍男子，並在LINE相談甚歡，該男子向其表示有地契跟美金等貨物要請她代收保管，但貨物遭到香港海關扣留必須繳納規費，郭姓婦人不疑有他，依照男子指示，至銀行要匯款新台幣41萬9千元至對方所提供之帳戶，幸好銀行經理查覺有異，報警及時制止受騙。

台南市一名60歲郭姓婦人，在臉書認識一名外籍男子，並在通訊軟體LINE聊天相談甚歡，該男子向其表示有地契跟美金等貨物要請她代收保管，但是貨物遭到香港海關扣留必須繳納規費，並佯稱外交部人員會與她其接洽，郭姓婦人不疑有他，依照男子指示，至銀行要匯款新台幣41萬9千元至對方所提供之帳戶，幸好銀行經理查覺有異，報警及時制止受騙。

警方說，市警二分局海安派出所員警莊民誠、王威雲、吳柏縉及實習生王儷燁前往了解，經警方深入了解後，發現2人僅透過通訊軟體聯絡且從未見面，顯為常見的網路詐騙手法，經警方勸說後，郭姓婦人始恍然大悟，取消匯款念頭。

網路時代民眾上網交友，遇到自稱高富帥，且身世離奇的外籍男子或網路正妹，短時間內墜入愛河，誤以為遇到真愛，當收到對方寄來的禮物，或幫對方代保管包裹時，其實這都是詐騙集團的一貫伎倆，只想騙取感情進而詐騙金錢後就會消失無蹤，民眾需特別注意。

警方說，詐騙集團經常會利用臉書或網路遊戲，再透過Line加好友聊天，或放上帥氣或美麗的大頭照，自稱為香港、澳門等地的投資顧問、集團公司或駐敘利亞美國將軍等，現更有假冒成外交部公職人員身分取信民眾，每天以柔情攻勢及甜言蜜語噓寒問暖，讓渴望愛情的單身男女很容易就落入陷阱，博取信任後邀請投資，並當作未來結婚基金，如今更以寄送禮物或代保管貨物（地契、美金）之名，誘使被害人匯款行騙，等到發現被騙往往愛情跟金錢都已兩頭空。

警二分局提醒，在虛擬網路世界交友或投資風險都非常高，多半都是先在臉書上認識，放上吸睛帥哥正妹照片然後透過Line等通訊軟體交談，開始慫恿你有穩賺不賠投資管道或代墊包裹手續費，等騙光你的錢就消聲匿跡，所以網路交友聊到金錢，就要慎防是詐騙，民眾有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢及「一聽」、「二掛」、「三查證」口訣，在尚未查證之前，切勿聽信來電不明交付現金或匯款。

ET快訊
林立洋抗癌成功再婚！今登記「20年鐵粉變老婆」：嚮往了好久
「老師…水臭臭的」特教生颱風中溺斃水塔　全校醒悟：漱口用屍水
弟媳當人頭買賣土地賺4億　中信前財務長張明田兄弟收押

關鍵字：網路情人,騙財,騙感情,攏是假！

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

識破網路情人騙財騙感情　穩賺投資代收包裹攏是假！

竹市府投入1億　改善西碼頭全面提升漁業環境

不滿查估價格偏低　桃園航空城計畫區內地主砲聲隆隆！

清山護果緝黑工　玉井警給合民力總動員

小英總統為U12加油　與黃偉哲市長一同拍攝宣傳影片

台南土城聖母廟　平安米發放濟貧8427戶受惠

城市外交再出擊　葡萄牙國會首次訪新竹市

橡木子非營利幼兒園招生　90名額月費不到三千五

雲門舞集林懷民退休巡演　20日南投體育場免費入場欣賞

因應明年大選　內埔民防中隊進行年度訓練…加入反恐課程

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

劉以豪醉後「69吻」郭雪芙　摸大腿.沙發強抱狂吃豆腐

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

中壢小男童「餐廳踩椅子」被勸！　媽惱羞罵店員怒甩餐點：不吃了

識破網路情人騙財騙感情　穩賺投資代收包裹攏是假！

竹市府投入1億　改善西碼頭全面提升漁業環境

不滿查估價格偏低　桃園航空城計畫區內地主砲聲隆隆！

清山護果緝黑工　玉井警給合民力總動員

小英總統為U12加油　與黃偉哲市長一同拍攝宣傳影片

台南土城聖母廟　平安米發放濟貧8427戶受惠

城市外交再出擊　葡萄牙國會首次訪新竹市

橡木子非營利幼兒園招生　90名額月費不到三千五

雲門舞集林懷民退休巡演　20日南投體育場免費入場欣賞

因應明年大選　內埔民防中隊進行年度訓練…加入反恐課程

小賈斯汀被「自己的偶像嫌棄」　老婆看不下去…跳出護愛

東京鐵塔、櫻花樹在華山　期間限定「童齡快閃店」郭書瑤也瘋拍

雞排妹28歲想婚「約會對象2、3人」　決定交往3關鍵曝光！

劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

不斷更新／鄭凱文登板化解掉分危機　8上中信1：0富邦

瓊斯盃／約旦「肌肉陣」難破　中華白買經驗24分慘敗

林依晨「冰裂禮服」露美背　驚艷紅毯全靠台灣新銳設計師操刀

男「沒事就喘」動脈阻塞80%　醫16小時手術讓「血液逆流」救命

陸主持人金星來台會「粉絲」　被問工作很忙？秒回：我自找的！

警局前的「美景」！辣妹趴在操場跑道曬屁屁　被狂讚「真是藝術呀」

地方熱門新聞

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

歷經10多年豐富專案開工　盧秀..

網友Line罵三姊弟　樹德師生..

「有人生病！」高雄飢餓30臨時..

金門近1.3萬戶停電　楊鎮浯家..

台南郵局蘇慶輝局長功成身退

旗津行動汽油彈趴趴造　船民無奈

「我是青埔人」　見證桃園高鐵發..

南澳農場8/1起1露營位收50..

家中冷氣機潛藏危險　定期清洗濾..

市場男童被擠丟媽媽哭慘了　警助..

布丁三姊弟向教授道歉　關粉絲頁

登山會長魂斷南插天山　遺體搬抵..

颱風丹娜絲　王惠美視察排水工程

更多熱門

相關新聞

詐欺鴛鴦「拐機」　9條通連累3子女

一名陳姓女子被控與丈夫在台北市的咖啡店內，假裝有急事需要打電話，向店內其他客人借手機，結果連人帶機落跑。夫妻倆專挑高檔三星手機，得手後變賣，日前台北地方法院將陳女判處有期徒刑3個月，得易科罰金，丈夫隆姓男子部分則另案審理中。其實夫妻倆也是身揹「9條通」的詐欺通緝犯，連累3名子女不僅沒上學，連疫苗都沒打。

愛上陽光渣男被騙　被元配嗆：去告啊

測你最近的偏財運

直播主誆「朱立倫乾兒子」10人受騙

男自稱「帥死一條街」騙財近百萬　

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

即／傳訊息交接未完成任務！　台南26歲警上吊亡

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排除陸警

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭邊走進會場

準颱風丹娜絲路徑再北偏！可能直撲台灣

倒車撞死1歲孫　阿公自責痛哭

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

新竹26歲OL主動獻身　工程師已讀不回被告

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

李承翰告別式...嘉義下雨了　6同梯忍淚扶棺

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

更多

最夯影音

更多

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面