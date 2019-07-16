識破網路情人騙財騙感情　穩賺投資代收包裹攏是假！

▲台南市一名60歲郭姓婦人，遭詐騙集團詐騙前往銀行要匯款時，被市警二分局及時成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市一名60歲郭姓婦人，在臉書認識一名外籍男子，並在LINE相談甚歡，該男子向其表示有地契跟美金等貨物要請她代收保管，但貨物遭到香港海關扣留必須繳納規費，郭姓婦人不疑有他，依照男子指示，至銀行要匯款新台幣41萬9千元至對方所提供之帳戶，幸好銀行經理查覺有異，報警及時制止受騙。

台南市一名60歲郭姓婦人，在臉書認識一名外籍男子，並在通訊軟體LINE聊天相談甚歡，該男子向其表示有地契跟美金等貨物要請她代收保管，但是貨物遭到香港海關扣留必須繳納規費，並佯稱外交部人員會與她其接洽，郭姓婦人不疑有他，依照男子指示，至銀行要匯款新台幣41萬9千元至對方所提供之帳戶，幸好銀行經理查覺有異，報警及時制止受騙。

警方說，市警二分局海安派出所員警莊民誠、王威雲、吳柏縉及實習生王儷燁前往了解，經警方深入了解後，發現2人僅透過通訊軟體聯絡且從未見面，顯為常見的網路詐騙手法，經警方勸說後，郭姓婦人始恍然大悟，取消匯款念頭。

網路時代民眾上網交友，遇到自稱高富帥，且身世離奇的外籍男子或網路正妹，短時間內墜入愛河，誤以為遇到真愛，當收到對方寄來的禮物，或幫對方代保管包裹時，其實這都是詐騙集團的一貫伎倆，只想騙取感情進而詐騙金錢後就會消失無蹤，民眾需特別注意。

警方說，詐騙集團經常會利用臉書或網路遊戲，再透過Line加好友聊天，或放上帥氣或美麗的大頭照，自稱為香港、澳門等地的投資顧問、集團公司或駐敘利亞美國將軍等，現更有假冒成外交部公職人員身分取信民眾，每天以柔情攻勢及甜言蜜語噓寒問暖，讓渴望愛情的單身男女很容易就落入陷阱，博取信任後邀請投資，並當作未來結婚基金，如今更以寄送禮物或代保管貨物（地契、美金）之名，誘使被害人匯款行騙，等到發現被騙往往愛情跟金錢都已兩頭空。

警二分局提醒，在虛擬網路世界交友或投資風險都非常高，多半都是先在臉書上認識，放上吸睛帥哥正妹照片然後透過Line等通訊軟體交談，開始慫恿你有穩賺不賠投資管道或代墊包裹手續費，等騙光你的錢就消聲匿跡，所以網路交友聊到金錢，就要慎防是詐騙，民眾有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢及「一聽」、「二掛」、「三查證」口訣，在尚未查證之前，切勿聽信來電不明交付現金或匯款。