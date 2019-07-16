車輛失控撞上人行道　氣囊全爆開車輛180度翻覆

▲▼ 車禍車身180度翻覆。（圖／嘉義市消防局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局16日7時許接獲民眾報案，指出垂楊路與共和路口發生車輛翻覆意外疑似有起火情形，第二大隊第二分隊及蘭潭分隊救護車及消防車獲報後前往救援。

救護人員到達時，發現有一輛轎車車底朝上翻覆在垂楊路上，經查看後，人員已自行從轎車爬出脫困，無人員受困車內，駕駛及乘客站在人行道上，25歲男性張姓駕駛由救護人員為其檢傷後，發現右手掌多處玻璃割傷，左手肘及頭部有擦傷，另一名乘客則雙手多處擦傷，給予清創傷口移除玻璃碎片及包紮止血，兩人為兄弟，意識皆清醒並表示不需送醫。

救護人員詢問駕駛車禍發生過程，張男表示行駛於垂楊路上突然車輛失控，撞上人行道上治安維護監控系統，撞擊力道讓設備連根拔起，車輛隨即翻覆，車頭毀損凹陷，大燈脫落，安全氣囊也爆破，駕駛急中生智用雙腳踹開車窗玻璃後兩人從車窗爬出脫困，但在脫困過程雙手遭玻璃割傷，所幸兩人均只有輕傷意識清楚，亦未傷及行人；而車輛剛開始有冒出淡淡的煙，擔心燃燒。

消防人員到場後將其鑰匙拔除電源關閉後，狀況及解除，觀察後未再有冒煙情形，車禍詳細情形由警方調查處理，市府消防局呼籲，安全是回家唯一的路，行車到路口應減速慢行，並應保持安全行車速限，保持安全距離，避免反應不及導致事故發生。