亞馬遜促銷日開跑　德國2000員工罷工：別對我們薪水打折！

▲電商龍頭亞馬遜銷售多元化商品。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

全球最大線上零售商之一「亞馬遜」（Amazon）15日展開促銷活動Prime Day，不過，位於德國的亞馬遜員工則發起罷工，抗議薪水以及工作環境必須改善。德國服務行業工會（Verdi）透過聲明表示，此次罷工口號是「不要再對我們的工資打折」，14日晚間分別在德國6個城市舉行。

CNN報導，這場亞馬遜員工所發起的罷工，分別於德國韋爾內（Werne）、萊茵貝格（Rheinberg）、萊比錫（Leipzig）、格拉本（Graben）、科布倫茲（Koblenz）以及巴特黑斯費爾德（Bad Hersfeld）展開。工會發言人表示，超過2000人參與此次罷工。

據了解，亞馬遜的促銷活動於15、16日舉行，罷工則從14日晚間開始，至少展開兩天。Verdi商營問題專家阿克曼（Orhan Akman）表示，正值亞馬遜在活動日替顧客打折時，員工卻面臨工資短缺的問題。

事實上，亞馬遜多年來就經常與德國工會陷入紛爭，討論的則是薪資與工作環境問題。Verdi表示，亞馬遜員工自2014年開始，便多次發動罷工或其他抗議活動。

亞馬遜發言人則回應，罷工行為對於企業營運沒有太大影響，「雖然我們並未提供確切數字，但在整個德國，我們發現參與（罷工）非常有限，影響營運的程度是零，因此對於顧客的遞送作業沒有影響。」

亞馬遜在德國約擁有1.8萬名員工，該企業14日宣布，2019年底前將增加2800多項永久職位；發言人補充，亞馬遜的行為每天都在證明，就算沒有勞資雙方共同討論的協議，雇主一樣能負責任又公平，另外，與其他同性質工作相比，亞馬遜的薪水處在高端。

UNI全球聯盟發言人說明，位於美國、西班牙、波蘭的亞馬遜員工也展開罷工，藉此爭取更高工資以及更好的工作環境。根據市場研究機構Coresight Research估計，亞馬遜在兩天促銷活動中，全球銷售額預計達到58億美元（約台幣1800億元）。