溫州兩岸青年創享沙龍　青年台商：有好東西就能闖出一片天

▲第二屆海峽兩岸青年發展論壇創意設計研習營活動在溫州舉行。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／溫州報導

溫州日前舉行「兩岸青年創享沙龍」，邀請到「築夢溫州」台灣青年聯誼會、在溫州發展的青年台商、來溫州實習的台灣大學生200多人，以沙龍形式交流發言。溫州市台灣同胞投資企業協會常務副會長徐建台表示，溫州推出很多惠台政策，對來大陸創業的台商、台青很有幫助，「大陸是一個很有發展前景的地方，尤其是溫州，只要你有好的東西，且敢做敢創新，就能闖出一片天。」

▼兩岸青年創享沙龍。

沙龍分為「創業創新·服務篇」「共融共享·分享篇」「兩岸溫情·寄語篇」三個部分舉行，邀請了溫州台灣青年創業就業服務中心、「築夢溫州」台灣青年聯誼會介紹平台、溫州新生代企業家代表、溫州青年台商代表，以及台灣實習學生分別上台演講。

過程中，也有幾位台灣青年接受媒體採訪，溫州市台灣同胞投資企業協會常務副會長徐建台表示，從中央到浙江再到溫州，都推出了很多惠台政策，對台灣民眾在大陸的生活提供很多便利，在台商經營上也有幫助，「像是稅法方面，台企、台商可以挑選最適合自己的方案，台辦也會與台商、台青溝通最新政策。」

▼溫州市台灣同胞投資企業協會常務副會長徐建台。

對於近年越來越多台青來大陸發展，徐建台認為，大陸是一個很有發展前景的地方，機會非常得多，尤其是溫州，就有900萬人口，營商的環境也非常良好，只要你有好的東西，且敢做、敢創新，就能闖出一片天地，「延伸出去的話，整個大陸的人口更多，台灣青年可以很好發揮自身創意。」

徐建台也以自己為例指出，他主要經營的是眼鏡的外貿，但最近也開始在大陸做一些市場行銷規劃，鎖定的就是龐大的人口及市場，「對我們這個行業來說的話，溫州有完整的供應鏈，在製造、交貨方面都相當方便，是很有優勢的地方。」

據了解，溫州今年推出《溫州市貫徹〈關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施〉的實施細則》90條措施，為台灣民眾就業、創業、就學，還有生活提供與大陸民眾同等的待遇。

此外，對扶持台灣青年在溫州創業也有很多政策，包含對小微企業、高新企業落戶溫州提供選址、貸款、資金等支持，以及為台青創業項目提供知識產權保護服務、籌融資顧問等。