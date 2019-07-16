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美伊若開打…英國參戰？強生：我不會支持美國　杭特稱「風險不同」

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▲▼英國前外相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國前外相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

自美國在2018年退出核協議以來，美伊兩國衝突不斷，川普更曾揚言要出兵伊朗。對此英國呼聲最高的首相參選人強生（Boris Johnson）表示，美伊兩國開戰，他不會支持美國。而英國外相杭特（Jeremy Hunt）則認為，美國與伊朗不會向對方宣戰，「開打後英國和美國所面臨的風險也大不相同。」

在這場電視辯論中，在提到有關美國與伊拉克爭端的問題時，強生表示，「如果我現在是首相，我會支持對伊朗採取軍事行動嗎？我的答案是不，我目前不會支持美國。」杭特則回答，他不認為美國在尋求與伊朗開戰，當然伊朗也是，「這是一場意外的戰爭，有些事情會在非常緊張、動盪的局勢下發生，而英國和美國所面臨的風險也大不相同。」

自美國宣布制裁伊朗後，伊朗不斷呼籲核協議中的其他簽署國，可以幫助伊朗對抗美國。各國代表也紛紛跳出來緩頰，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，伊朗做出違反協議的行為，也是出自於美國退出協議這的「糟糕決定」的反應。中國外交部發言人耿爽也認為，美國應該出面解決這個困境，「對於製造麻煩的人來說，若能解決這個問題更好。」

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）近日態度也逐漸放軟，他14日在在電視演講中表示，如果美國解除經濟制裁，恢復2018年的石油進口額，並且回歸2015年核武協議，就願意重新談判。

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