日本喝珍奶好難！他曝誇張排隊照崩潰：要等5小時　網笑：飛台灣比較快

▲日本喝一杯珍奶真的難，他曝無止盡排隊照，傻眼嘆「需等6小時。」（圖／翻攝自推特／オルタ絶望せよbot）

網搜小組／趙蔡州報導

日本近期刮起一陣珍珠奶茶旋風，除了衍生出許多「創意料理」之外，各地名店也紛紛吸引民眾排隊朝聖，而在推特就有一名日本網友分享說，他在一間連鎖茶飲店目擊誇張的排隊人潮，告示牌還寫著「最後一位需要等待5小時」，驚人的場面讓他直呼「我沒有辦法等這麼久」，照片也立刻引發網友熱議。

網友オルタ絶望せよbot日前在推特分享了幾張照片，內容是日本一間百貨公司內的台灣連鎖茶飲店的排隊盛況，非常誇張的人龍幾乎站滿了一半的走道且看不到盡頭，除了女性之外也有許多男性站在隊伍裡，最後方則是一名工作人員舉牌，告示說「從這邊開始排，大概要約5小時的等待時間。」

▲他離開一段時間後回到現場，看見現場的人潮竟然還不斷增加。（圖／翻攝自推特／オルタ絶望せよbot）

原PO看了排隊人潮傻眼說「我沒有辦法為了一杯珍珠奶茶等這麼久」，而且當他離開一段時間後回到現場，更看見現場的人潮竟然還不斷增加，隊伍不但排到了一間服飾店的門口，告示牌上的時間也從「等待5小時」變成「等待6小時」相當誇張。

照片分享後，其他網友紛紛留言說「看來珍奶激發了日本人的排隊本能」、名古屋之前應該沒有珍奶店」、「跟壽司郎來台灣差不多的感覺」、「看的我都想排來喝看看」、「 說不定日本人真的覺得珍珠咀嚼起來很紓壓」、「超棒的啊，身為台灣人感動ing。」

▲有網友列出飛機的時間表後發現，若從日本飛到台灣買，應該不用花5小時。（圖／翻攝自推特／オルタ絶望せよbot）

照片也被分享到台灣批踢踢，有人說：「這時間都可以飛到台灣了」、「彷彿看見台灣的蛋塔工廠跟清玉」、「有贏我家巷口的珍奶嗎」。還有網友列出飛機的時間表後發現，若從日本飛到台灣買，應該不用花5小時，喝完後回國也只要約7小時，留言就讓原PO狂笑說「這位台灣人說的話，太有說服力了。」