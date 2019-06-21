石虎保育自治條例苗栗退回重審　台中力拚全台第一個通過

▲盧秀燕帶著石虎家族拜會議長張清照（右2）。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕21日帶著石虎家族與歐米馬到議會拜會議長張清照、副議長顏莉敏，除了促進府會關係和諧之外，更希望下個會期要送議會審查的「台中市石虎保育自治條例」(草案)，能獲得議員們支持，成為全台第一個審議通過石虎保育條例的縣市政府。

▲盧秀燕帶著石虎家族拜會副議長顏莉敏。（圖／台中市政府提供）

台中市議會上午審查追加減預算，石虎家族與歐米馬特別帶著印有Q版大頭照的名片與「議員大大您好！」、「我們是台中城市吉祥物」、「請多多指教！」等應援手拿牌，前往議會「拜碼頭」，可愛俏皮的模樣，萌翻全場。

議長張清照接下石虎家族與歐米馬的名片，稱讚「好可愛！」副議長顏莉敏則期許吉祥物們，未來承擔起宣傳台中市政的重責大任，並將歡樂帶給大家。

新聞局長吳皇昇表示，為保育石虎的生態棲地，市府積極擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，目前正進行石虎棲地調查研究工作，預計下一個會期送議會審查，希望議員支持通過。

農業局指出，日前東勢石壁坑路發現路殺石虎遺體，顯示石虎保育已刻不容緩，瀕臨絕種的石虎為一級保育類動物，屬夜行性動物且生性機警，不易親眼目睹，經市府委託專家調查發現，后里、東勢、新社、霧峰與太平等地區皆有石虎蹤跡，為減少路殺情況發生，市府已於石虎熱區后里與新社道路設置注意告示牌，提醒用路人降低車速，避免路殺野生動物。

苗栗縣議會日前已將石虎保育條例退回重審，而台中市政府也相當重視石虎，領先全台提出石虎保育自治條例草案，去年已2次送議會審查，一旦獲議會支持，將是全台第一個通過石虎保育條例的縣市政府。