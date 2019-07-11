未婚夫跟婚企跑了！新娘傷心賣無緣白紗　網友喊：買下會受詛咒吧！

▲新娘賣掉無緣白紗。（圖／翻攝自Facebook／Donna Bettiss）



國際中心／綜合報導

白紗對每個新娘來說，都是無可替代的存在，但是英國一名女子卻打算將她的白紗放上網賣掉，因為她「從未穿過」這件美麗的婚紗，原因是她的未婚夫竟然在婚禮前夕，選擇跟他們的婚禮企畫在一起，所以決定上網以600英鎊（約台幣2萬3220元）的價格，賣掉這件價值1800英鎊（約台幣7萬元）的「傷心回憶」。

28歲的貝蒂斯（Donna Bettiss）在2018年與30歲的男友詹姆斯（James Routledge）才認識6個月，就決定要攜手步入禮堂。他們找來了男友的同事佩姬（Paige Hannington）擔任婚禮企畫，負責打點婚禮上的所有細節。貝蒂斯說，當時她們一起討論了非常多次，「佩姬真的幫我很多。」沒想到最後連未婚夫都一起被佩姬打點走了，更離譜的是，佩姬自己也是新婚太太，她為了詹姆斯拋棄了自己的丈夫。

「當詹姆斯告訴我要取消婚禮時，我真的傷心欲絕，待在房間哭了四天沒有出門。」直到現在她終於又遇見了新的伴侶，才讓貝蒂斯決定賣掉那件深埋在衣櫥裡，那件從未有機會穿上的白紗。然而當初背叛她的詹姆斯與佩姬也已經結婚，還遇有一個女兒。

對此網友紛紛表示，「好險不是結婚後才發生，不然還得離婚」、「認識6個月就結婚真的太衝動」、「如果婚企有婚顧公司的話一定要告死她」、「簡直就像八點檔」、「誰敢買這件受詛咒的婚紗啊」。