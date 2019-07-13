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3年前丟下孩子沒再回來！愛孫左眼全盲　阿嬤淚眼撐家計：就算乞討也要餵飽你

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地方中心／台中報導

這名阿嬤對孫子的愛，以及無緣無悔的付出，讓人看了都忍不住紅了眼眶，台中的王阿嬤獨自扶養一名左眼全盲、發育遲緩的孫子，儘管生活本來就相當辛苦，但她仍是忍淚咬牙苦撐，就是為了讓孫子翔翔可以吃一頓飽飯。

▲▼ 3年前丟下孩子沒再回來！愛孫左眼全盲　阿嬤淚眼撐家計：就算乞討也要餵飽你 。（圖／光線提供）

▲阿嬤偉大的愛，讓不少人紅了眼眶。（圖／光線提供）

臉書粉絲專頁「光線」報導了一則暖心故事，一名王阿嬤在2016年5月15號接到一通陌生電話，並依約來到台中火車站，接下來她看見一個女生（阿嬤兒子的女友）左手拎著10片尿布、右手抱著大約滿月大的小孩，並告訴她：「這是我替你生下的孫子」，接著就再也沒有回來，而生活本來就拮据困難的王阿嬤，本身連溫飽都是一種奢求，如今又多了一個開銷，更讓她的生活陷入困境。

▲▼ 3年前丟下孩子沒再回來！愛孫左眼全盲　阿嬤淚眼撐家計：就算乞討也要餵飽你 。（圖／光線提供）

▲▼ 3年前丟下孩子沒再回來！愛孫左眼全盲　阿嬤淚眼撐家計：就算乞討也要餵飽你 。（圖／光線提供）

▲▼ 3年前丟下孩子沒再回來！愛孫左眼全盲　阿嬤淚眼撐家計：就算乞討也要餵飽你 。（圖／光線提供）

愛孫的左眼全盲，外加上事到如今醫生也還無法判定他是不是啞巴，但看著愛孫翔翔無邪的笑容，王阿嬤也決定擦乾眼淚咬牙苦撐，擺攤撐起家計，就是為了讓翔翔吃上一頓飽飯，這偉大的阿嬤情被PO上網後，感動了不少網友，紛紛留言表示，「阿嬤辛苦了」、「偉大的阿嬤謝謝你」。

#販賣地點 :
台中市太平市長億一街14-2
#營業時間:
早上10點-晚上7點

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關鍵字：阿嬤,愛孫

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