朝無電池裝置邁進　元太科技加入AirFuel無線充電聯盟

▲E Ink元太科技加入AirFuel無線充電聯盟。（圖／元太科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

E Ink元太科技今（12）日宣布，加入AirFuel無線充電聯盟，並出任聯盟董事成員，未來將運用電子紙的低耗電、輕薄羽量、廣視角與不易碎裂等特性，結合AirFuel所推動的無線充電技術，朝無電池電子紙裝置邁進。

AirFuel主要是推動無線充電技術與標準的全球聯盟，致力建構無須插電即可充電的各式應用。根據國際研調機構IHS Markit統計報告顯示，2030年全球將有229億個物聯網裝置，無線供電傳輸、無線網路連結、超低功耗，以及陽光下可視的顯示器等均是實現物聯網裝置發展的關鍵特性。



元太科技結盟AirFuel無線充電聯盟，將超低功耗的電子紙顯示器結合無線充電技術，打造出適用於物流、數位看板、智慧城市、零售，以及消費性電子產品等多個垂直行業的無電池電子紙裝置。



AirFuel無線充電聯盟主席Sanjay Gupta表示，無線充電技術已從智慧手機延伸至各種不同應用產品，AirFuel持續推動領先的無線充電技術，發展至無線供電2.0(Wireless Power 2.0)，主要就是運用磁共振(Magnetic Resonant)與射頻(RF)的無線充電標準，打造多元化的新產品與解決方案。



E Ink元太科技總經理李政昊表示，加入AirFuel並擔任聯盟的董事成員，藉此與無線充電領域的廠商合作，並協同AirFuel建立無線充電技術標準，藉此讓元太電子紙在數位化時代，精進無紙化解決方案。