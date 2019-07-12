農耕季節維護道路清潔　環局取締洗街雙管齊下

▲台南市環保局為了維護空氣品質及市民用路安全，對常產生農耕髒污的主要道路，加強洗街及取締勤務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農耕機夾帶田泥污染道路季節來臨，台南市環保局為了維護空氣品質及市民用路安全，己對常產生農耕髒污的主要道路，加強洗街及取締勤務，希望透過雙管齊下策略，減少農耕機造成的道路污染，維護空氣品質及行車安全。

台南市環保局長林淵淙說，2019年至6月底止，己在新營區查獲4件農耕機夾帶田泥污染道路案件，均依違反廢棄物清理法開單告發，處1200至6000元罰款。為了維護空氣品質及行車安全，稽查人員將繼續加強取締，同時加派洗街車洗車，維護空氣品質及行車安全。

林淵淙指出，為了提醒農友農耕機污染道路所產生嚴重後果及提供改善對策，7月及8月將各舉辦１場農耕髒污改善座談會，歡迎台南市的農友及代耕業者踴躍出席，聽專家講解分析，多了解防範之道，以免引發空氣污染或交通意外，損人不利己。

環保局統計，每年5至7月及10月至隔年1月是耕作、收割農忙期，農耕機下田後，輪胎、機身常夾帶泥土，若未清除即駛上馬路，泥塊掉落路面，不僅有礙觀瞻，更易引起揚塵污染空氣，甚至造成交通意外傷亡。經分析結果，2016年至2018年間最常發生農耕髒污的區域以後壁區、白河區、柳營區最多。

除了針對好發區域加強稽查，6月開始每週增加2車次洗街作業，範圍包括縣道南74線、南80線、南82線、南84線、南85線及省道台1線等路線。林淵淙局長說，這項工作將持續至7月底，呼籲農友上路前務必清除附著農耕機的土塊，確保道路整潔及行車安全。