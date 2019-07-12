博美犬6樓墜下「砸中黑色轎車」....擋風玻璃碎成蜘蛛網　飼主：牠自己跳的

▲黑色轎車的擋風玻璃被砸到碎成「蜘蛛網狀」。（圖／翻攝深圳大事件微信）

記者洪珮瑄／綜合報導

深圳龍崗區有隻博美犬11日下午突然從6樓墜下，正好砸中樓下一輛黑色轎車的擋風玻璃，讓一旁的車主當場嚇壞。事後，飼主則表示，狗狗是自己跳下來的；而目前已和車主達成賠償協議。

綜合陸媒報導，事發後，附近居民議論紛紛表示，當時有聽到樓上傳來一陣爭吵聲，之後就發生狗狗墜樓的事件，因此懷疑是有人故意將狗從高樓扔下。此外，目擊的居民陳姓男子也提到，他忽聽見一聲巨響，發現掛在自家窗戶上的衣架被砸成兩半，接著往下一看，發現樓下的轎車也被砸壞，而且車前還有許多碎玻璃。

陳男表示，當時還有一塊鏡子伴隨著狗狗墜落，目測帶鏡子的長約60cm、寬30cm，而狗狗則是躺在地上一動不動地發抖著。事後，他抬頭往6樓住戶望去，發現兩人還在爭執，不久之後，便有一位女子下來將狗抱起，然後頭也不回地離開現場了。

▲女飼主稱，狗狗是自己跳下來的。

事後，警方調閱監視器畫面看見，當時的確有兩個物體從高處墜下，一位路過的男子被嚇得停下腳步，而另一位原本蹲在樓下的男子也被嚇到站起來。過了一陣子，突然有隻白色的狗狗從黑色轎車前一拐一拐地走出來，搖搖晃晃地走向大樓的門口，看似已受了重傷。

案發之後，面對警方的質問，該名陳姓女飼主雙眼紅腫地走出來，像是剛哭過一樣，臉上還有疑似被打的淤青傷勢；不過，她表示，狗狗是自己從窗戶跳下來的，當時也並沒有和誰吵架。事後，陳姓女飼主與車主達成賠償協議，賠償6000元（台幣約2.7萬元）給車主，而對方也表示諒解。