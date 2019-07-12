最強武裝直升機不只阿帕契！　美軍「蝰蛇」活躍近60年號稱戰車剋星

▲ AH-1Z「蝰蛇」直升機是由貝爾直升機公司製造，最高時速可達每小時411公里。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

提到全球能力最出色的武裝直升機，許多人第一時間總會先想到美國AH-64「阿帕契」直昇機（AH-64 Apache），這款直升機在波斯灣戰爭中摧毀上百輛伊拉克坦克，一戰成名，成為美軍主力。不過，除了阿帕契外，還有一款同樣美國製的AH-1Z「蝰蛇」直升機（H-1Z Viper），即使經歷了近60年的歲月，至今也仍然在「武裝直升機界」相當活躍。

據了解，「蝰蛇」直升機是由美國海軍陸戰隊委託貝爾直升機公司所研發，它長17.8公尺具有窄體細長流線型機身，並採用雙發單旋翼帶尾槳「縱列雙座」設計， 旋翼直徑14.6公尺。

「蝰蛇」堪稱是裝甲戰鬥車輛的「天敵」，配有3管式20mm的電氣式加特林機槍（Gatling gun），備彈750發，加上外掛7管式70mm的火箭發射器，可以發射「九頭蛇」導彈，同時還有四個LAU-10D/A型號8枚火箭發射器，能夠發射127mm 的「阻尼火箭彈」，威力相當驚人，即使是再堅挺、強勁的裝甲戰鬥車輛，在「蝰蛇」面前也瞬間變得不堪一擊。

▲美軍AH-64E阿帕契直升機。（圖／翻攝美國陸軍官網）

另外，「蝰蛇」也裝備了相當齊全的自衛配備，像是雷達預警接收機、飛彈預警系統、雷射預警系統和干擾彈發射器等，可以在危險時刻向操作人員是出警報，以及時做出後續應對行動。

除了是坦克剋星，「蝰蛇」的用途也非常廣，能夠近距離提供火力支援，執行突擊運輸機護航，也能進行反直升機作戰，針對具有威脅性的敵方直升機，執行重點防空和偵查任務。

以「蝰蛇」作為基礎，美國後來又研發了同樣出色的「阿帕契」直升機，即便如此，憑藉著多用途與難以忽視的強力性能，「蝰蛇」並沒有因此就從武裝直升機霸主的王位上退位，依然被視為世界上最強的武裝直升機之一。