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內褲血跡斑斑！5歲女童放學淚訴「小屁屁疼」　老師：其他孩子撞到

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▲▼醫生診斷證明。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

▲醫生診斷證明。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

大陸中心／綜合報導

5歲超萌女童從幼稚園放學，淚訴「小屁屁疼」。媽媽一檢查發現，女兒內褲上血跡斑斑，上面的血跡已經很乾呈現深褐色，嚇壞急忙送醫，經醫生檢查後診斷「女兒會陰外傷」。對此，學校解釋，「排隊的時候，她被後排的小朋友推勒一下跌倒。」媽媽不信，「傷口在裡面。」

據《錢江晚報》報導，小穎今年5歲，兩年前開始在浙江省杭州市某幼稚園。小穎媽媽3日下午4點去接女兒放學，接到後聽女兒說，「媽媽，我今天哭了，早上被人撞了，整個人躺地上了，小屁屁很痛。」

馬姓母親沒有往心裡去，認為小孩子磕磕碰碰是難免，隨後16點15分就把女兒帶去舞蹈班上課，沒想到不到3分鐘，就看到女兒衝出來哭訴，「我要回家！」這時候，她才發覺不對勁，想到剛才女兒說的話，馬上帶女兒到廁所查看，拉下小內褲一看，「小內褲上有血跡，而且血跡已經很乾，呈現深褐色。」

媽媽嚇壞，連忙回到幼稚園問情況，看到老師還在。老師告訴了她上午發生的事情，「早上排隊拿優酪乳，小穎排在第一個，被後面小朋友推了一下，摔倒了哭了；我馬上檢查了一下小穎的四肢，發現沒問題，就安撫了她隨後就不哭了。」

她還是認為事情不妙，從幼稚園出來後馬上開車趕往醫院。醫生檢查發現小穎「會陰外傷」。想到這個，馬女忍不住哭了，「醫生說傷口在裡面，如果想進一步確認受傷位置，可能要借助器械，我女兒還那麼小怎麼行。」

▲▼5歲女童幼稚園回家哭訴「小屁屁痛」。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

▲5歲女童幼稚園回家哭訴「小屁屁痛」。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

馬女次日找到幼稚園，想查攝影機看看女兒到底是怎麼受傷的。幼稚園回應，「教室監控壞了，沒法看。」不過，幼稚園的陳姓校長卻提供了一段「馬女士接小穎離開幼稚園」的影片，認為事故不是在園裡發生的，「你看，小穎離開幼稚園時是好的，離園到最後返回幼稚園過去一個小時，況且後來還去了舞蹈班。」

這句話完全激怒了小穎父母，「整個過程小穎沒有離開過我的視線；最關鍵的是，假設事故是在離園後發生的，小內褲上的血跡怎麼會是乾的、深褐色的，剛發生的外傷血是鮮紅的。」

學校另外一位負責運營的負責人回應，「家長可以向相關部門投訴或是走司法途徑，所有訴求以相關部門處理意見或是法院判決為準。」這樣的態度，讓小穎爸媽無法接受，他們表示接下來將尋求法律幫助。

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關鍵字：性情,幼童,幼稚園,杭州市啟昆國際兒童教育中心

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