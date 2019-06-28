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警回訪家暴父　竟看到6歲童鐵鍊纏身跪門口…母：他太皮

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▲▼鐵鍊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男童因為太疲憊父母用鐵鍊拴在門外。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

有時警察或社工的探訪，真的有機會救人一命。烏克蘭警方日前回訪一個具有家暴前科的家庭時，竟意外在家門口看到一名6歲男童被鐵鍊拴在門外，全身髒兮兮地跪在地板上。警方立刻要求父母將他放開，並質問原因，結果竟只因「小孩太皮」，而且這個做法在他們家很正常。

當時烏克蘭警方正準備探訪一名有家暴前科的父親，結果卻意外看見一名全身沾滿泥土的6歲男童跪在家門口，上前仔細一看，竟發現他的腰上纏著一條鐵鍊，並用鎖牢牢地栓在另一扇門上。警方敲門後，母親才緩緩走出來，在警方的要求下拿出鑰匙，將男童腰上的鐵鍊解開。

這名母親坦承是因為孩子太皮才將他鍊在門外，但這沒有什麼稀奇的，「因為他很調皮，完全不聽我們的話，一直亂丟東西，所以就把他鎖在門外。」她也表示，這種懲罰方式很正常，每次只要孩子不聽話，就會把他鏈在門外，「這樣做他才會乖幾天。」

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關鍵字：家暴,鐵鍊,幼童

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