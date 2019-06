警回訪家暴父　竟看到6歲童鐵鍊纏身跪門口…母：他太皮

▲男童因為太疲憊父母用鐵鍊拴在門外。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



國際中心/綜合報導

有時警察或社工的探訪,真的有機會救人一命。烏克蘭警方日前回訪一個具有家暴前科的家庭時,竟意外在家門口看到一名6歲男童被鐵鍊拴在門外,全身髒兮兮地跪在地板上。警方立刻要求父母將他放開,並質問原因,結果竟只因「小孩太皮」,而且這個做法在他們家很正常。

當時烏克蘭警方正準備探訪一名有家暴前科的父親,結果卻意外看見一名全身沾滿泥土的6歲男童跪在家門口,上前仔細一看,竟發現他的腰上纏著一條鐵鍊,並用鎖牢牢地栓在另一扇門上。警方敲門後,母親才緩緩走出來,在警方的要求下拿出鑰匙,將男童腰上的鐵鍊解開。

這名母親坦承是因為孩子太皮才將他鍊在門外,但這沒有什麼稀奇的,「因為他很調皮,完全不聽我們的話,一直亂丟東西,所以就把他鎖在門外。」她也表示,這種懲罰方式很正常,每次只要孩子不聽話,就會把他鏈在門外,「這樣做他才會乖幾天。」

