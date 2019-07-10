銓敘部59萬公務人員個資外洩 　監委申請自動調查

▲銓敘部資訊系統有59萬筆公務人員個資外洩。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

近日驚傳銓敘部資訊系統有59萬筆公務人員服務單位、職稱等個資外洩，遭國外網站揭露，引起監察委員仉桂美、劉德勳關注，申請自動調查。

仉桂美、劉德勳指出，銓敘部掌理全國公務人員之銓敘、任免、考績、退撫等相關事項，掌有所有文官人事個人資料，公務資安應高規格嚴謹管理及防護，惟日前卻傳出大筆公務人員之個資外洩，引起公務人員憂慮。

仉桂美、劉德勳表示，究個資外洩之原因、影響範圍及程度為何？有無人員涉有管理違失或不法竊取？相關檢討及後續因應措施為何？銓敘部資訊安全防護監管機制及事件通報與應變處理流程是否周妥？均有進一步調查釐清之必要，以維公務員個人資料保護之權益。

銓敘部上月公告指出，影響範圍為94年1月1日至101年6月30日間中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，實際影響人數為243,376筆，欄位包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱。

銓敘部表示，依資通安全管理法向行政院國家資通安全會報技術服務中心進行資安事件通報，疑似外洩資料之資訊系統早已於104年3月下線，為求審慎，本部即刻對本案現行運作相關資通系統進行弱點檢測及重新檢視防護措施。